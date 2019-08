AZ gaat groot deel dak van het stadion opnieuw bouwen

AZ gaat een groot deel van het dak van het stadion opnieuw bouwen. Een deel van het dak stortte op zaterdag 10 augustus in na harde windstoten. Na een voorlopig onderzoek blijkt dat de dakconstructie al verzwakt was. Dat liet de Alkmaarse voetbalclub vrijdag weten op een persconferentie.

Het dak van het AFAS Stadion in Alkmaar stortte in doordat harde wind het dak naar beneden drukte. Met die windbelasting was geen rekening gehouden bij het ontwerp van de dakconstructie. Bovendien was het dak door eerdere stormen al verzwakt en waren lasverbindingen in de draagconstructie te dun. Dat zijn de voorlopige conclusies van Erik Middelkoop van ingenieursbureau Royal Haskoning DHV dat onderzoek deed naar de instorting van het dak. Volgens hem is bij het ontwerp, de doorberekening en de productie van het dak „heel veel misgegaan”.

Bij het instorten van het dak vielen geen gewonden. Er was op dat moment geen wedstrijd in het stadion.

‘Acuut risico’

Na een verkennend onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bleek al dat er „een acuut risico” dreigde voor de delen van het AZ-stadion die niet zijn ingestort. Eerder deze maand werd bekend dat de OVV verder onderzoek gaat doen naar de instorting van het dak. Daarbij kijkt de OVV naar het ontwerp van het stadion, het onderhoud, het beheer, de vergunningsverlening en de bouw ervan.

De afgelopen thuiswedstrijden speelde AZ in Den Haag en Enschede. Het is nog niet bekend wanneer AZ weer kan voetballen voor publiek in het eigen stadion.