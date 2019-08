Bij het graf

Wil: „Nu hebben we weleens, als we een mooi nummer horen, dan zitten we lekker dicht tegen elkaar aan.”

Wil houdt een schaaltje koek voor. „Ik was bang dat we uit mekaar zouden vliegen”, zegt Ab. „We leefden gewoon op een eilandje. Alsof je een muur tussen jou en haar zet.”

Wil: „Dat was wat hij wilde, met al die mensen. Dan doe je dat. Hij was onze zoon. Al zou die naar Timboektoe willen.”

Hij lag er drie weken. Dertig november, rond acht uur ’s avonds, overleed hij. Een kamer vol vrienden. De nacht daarvoor had Wil naast hem geslapen. En de avond dáárvoor had Norbert met zijn twee broers Ice Age gekeken. Ze hadden gegierd van het lachen.

In februari 2002 was het weer helemaal mis. Dat was ook gebeurd mét pillen, stelde de dokter Ab en Wil gerust. In het najaar kwam de vraag waar hij wilde overlijden. Norbert ging naar huis, het huis waar Ab en Wil nu op het balkon zitten.

Dat was juni 2001. Er volgden chemo’s, pillen, een operatie om zijn milt te verwijderen. De pillen maakte Norbert misselijk. Hij sloeg ze weleens over. Hij geloofde sowieso niet dat de ziekte hem, een jongen van 23, wat kon maken. Zijn moeder werd boos toen ze erachter kwam. Jeetje Norbert, zei ze, wil je dan dood?

Hij was op zijn werk, als kok in een Leids restaurant, toen hij steken in z’n zij opmerkte. De dokter vond „een enorme bal”: lymfatische leukemie.

Drie zoons en Norbert is de middelste. Een typische middelste: maakte iedereen aan het lachen, „hield de boel bij mekaar”. Was je bij de kapper geweest, dan zei hij er wat over.

Ze zijn samen vanaf hun jonge tienerjaren. Hij werd fotograaf, vertegenwoordiger van snacks en deurwaarder bij de Belastingdienst. Zij was koffiejuffrouw en stond in winkels. Het langst in Zeeman, 24 jaar, tot haar pensioen.

Wil: „Jij had dat heel erg, ik niet. Jij was boos. Ik dacht: ik hoef niet meer boos te zijn, dat heeft geen zin.”

Een paar dagen daarna, Wil schenkt de koffie in op het balkon. „Je weet dat hij het op een gegeven moment niet meer redt”, zegt Ab. „Maar toch houd je dat voor jezelf achter. Dat is heel raar. Je denkt: het gebeurt niet.”

Ab Niesing (72) staat voorovergebogen voor het graf van zijn zoon, zijn vrouw Wil (70) geeft hem een schepje aan. Nieuwe plantjes, ze zijn al even niet geweest. De lavendel, wijst Wil, was een verrassing. Vast van de buurvrouw; haar zoon ligt twee graven naast de hunne.

2 Roland Vos

Door de poort voor de Joodse begraafplaats in Muiderberg komen stemmig geklede mensen. Ze gaan de parkeerplaats op, de dienst is net geweest. Een van hen is Roland Vos (54). Het is zijn vader die net begraven is, nog geen 24 uur nadat hij overleed.

Ja, nu is hij wees, zegt hij een week later in een kantoorruimte van zijn koosjere cateringruimte in Amstelveen. Maar wat dat betekent – hij weet het nog niet. Zijn moeder overleed twee jaar geleden, ze had verwaarloosde borstkanker en alzheimer. Zijn vader is er nooit meer overheen gekomen. Hij had haar verzorgd, het was meer dan hij aankon. Tegenover de buitenwereld deed hij alsof alles goed was. Maar ze vergat alles, was bozig, snapte niets meer.

Na haar dood kon het twee kanten op met zijn vader, zegt Vos: hij komt er weer bovenop of hij gaat bij de pakken neerzitten. Dat laatste heeft hij gedaan. Zijn vader werd somber, hij wilde graag dood.

Zelf had hij het een paar maanden heel moeilijk. Ook door zijn werk: stond hij op feestjes met de catering en intussen was zijn moeder overleden. Elke dag had hij haar even gebeld om te vertellen wat hij gedaan had. „Toen belde ik mijn vader maar, maar die was neerslachtig.” Nu die er ook niet meer is, belt hij zijn oom.

Ze ontmoetten elkaar op een dansavond van een joodse jongerenorganisatie, zijn ouders. Ze verloofden zich, het ging uit, de verlovingscadeaus terug naar de afzenders. Een jaar later kwamen ze elkaar weer tegen bij Maxim rond het Leidseplein, een café met een joodse eigenaar. Het kwam goed en ze kregen twee kinderen, Roland het jongst.

Middenin het leven, zegt Vos over zijn ouders. Kleren maken voor de schoolmusical, besturen, actief bij zowel joodse als niet-joodse organisaties. Zijn vader was directeur rechtsbijstand bij Delta Lloyd en werkte daarna voor Afes-Avus, een Oostenrijkse schademaatschappij. Dat werd moeilijk gevonden in de familie, na de oorlog, werken bij een Oostenrijkse firma. Vooral toen zijn vader er tijdens een joodse feestdag naartoe moest. „Maar het waren verschrikkelijk lieve mensen”, zegt Vos. „Dus: nooit generaliseren.”

Vos is bijna de enige van zijn neven en nichten met vier grootouders. De meeste ooms en tantes zijn getrouwd met mensen die wees werden in de oorlog. De oorlog: zijn moeder zat in de trein vanuit kamp Bergen-Belsen die werd bevrijd door de Russen. Het bracht hem ertoe op school dwars te roepen dat Russen niet slecht zijn. Zijn vader was ondergedoken bij een boerenfamilie in Aalten. Met de zoon en kleinzoon heeft Vos nog contact, ze waren ook op de begrafenis.

De oorlog. Hij vindt het een moeilijker onderwerp dan de dood van zijn ouders. Niets, niets kreeg hij ervan mee; geen oorlogsboek gelezen, geen film gezien. Als er iets over Anne Frank op het journaal was, ging de tv uit. Op school zat hij in de feestcommissie. „Maar dat zwijgen, het er niet over kunnen of willen hebben, dat is zwaarder dan het weten.”

Het verleden uit zich toch. Leven is belangrijk, familie ook. Dat vonden zijn ouders en dat vindt hij. De joodse feestdagen, Sinterklaas, een nieuwe tuin – alles wordt gevierd, met zo’n veertig man familie. Verre neven en nichten zijn in afgesneden joodse families net zo neef of nicht als volle, legt hij uit.

Elk jaar levert hij chocoladeletters voor inkoopprijs aan het joods hospice, waar zijn moeder stierf. Hij regelt het eten en drinken voor de intocht van Sinterklaas in Amsterdam, hij zit in het Oranjecomité van Amstelveen. Het goede doen voor anderen, dat heeft hij van zijn ouders geleerd.

Het leven gaat door, ook dat leerden ze hem. De narigheid komt toch wel, de rest moet je vieren. Ja, zegt hij, dat is hoe het leven in elkaar zit.

Rogier (46) loopt over begraafplaats Heidehof in Ugchelen, een groen dorp nabij Apeldoorn. Zijn vriend heeft net afscheid genomen van een collega: jonge man, hartaanval. Rogier haalt hem op.

Hij komt graag op begraafplaatsen, ze geven hem bezinning. En het verschil tussen de stenen vindt hij interessant: die daar, langwerpig vol foto’s, lijkt wel een Instagrampagina.

De dood speelt een grote rol in zijn leven, vertelt hij later bij hem thuis. Toen hij 25 was, kreeg zijn vader slokdarmkanker. Drie maanden gaven de dokters hem, maar het werden er dertien, waarvan elf redelijk goed. Het was een mooi jaar. „We hadden alle tijd en hebben veel plezier gemaakt, mijn vader, moeder en ik. Er was ook narigheid, maar het was heel intiem.” Je perspectief verandert als zoiets gebeurt, zegt hij, de wereld lijkt rustiger. „Iemand gaat dood. Daar kun je heel pathetisch over doen, maar dat was wat er was.”

Hij stortte zich op de uitvaart. Geen cake en koffie in een crematorium, maar lekker eten op een mooie plek. Zijn vader had zelf nog het cateringbedrijf gebeld: ‘Zeg, ik geef maar één keer in mijn leven een begrafenis, dan wil ik het wel goed doen.’

Er werd gelachen en geproost. Een feestje voor zijn vader, zonder zijn vader. De leegte kwam de dag erna. „Je realiseert je dat ‘nooit meer’ wel heel lang is; je kunt daar niet overheen kijken.”

„En toen”, zegt hij, „ben ik uitvaarleider geworden.” Hij was net afgestudeerd als psycholoog, werkte op een afdeling P&O. Maar het had hem voldoening gegeven, een mooi afscheid neerzetten.

Hij leerde veel: voor grote groepen praten, hoe verschillend er in culturen met de dood wordt omgegaan. Dat rijkdom niet betekent dat er voor de overledene wordt uitgepakt – eerder andersom.

In 2006 verongelukte de zoon van de eigenaar van het familiebedrijf waar hij werkte. Samen hadden ze een soort Ronald McDonald Huis willen opzetten, voor stervenden en rouwenden. „Toen dacht ik: nou moet ik stoppen. Ze wilden het bedrijf op de oude manier voortzetten.” Een jaar later pleegde een ex-geliefde zelfmoord. ‘Dan hoeft het voor mij niet meer’, had hij gezegd, toen Rogier het uitmaakte.

Rogier kreeg de schuld van zijn dood. Hij mocht niet op de begrafenis komen. Zeven jaar waren ze samen geweest, hun hele leven hadden ze elkaar gekend. Op zijn werk, waar hij had gezegd dat zijn beste vriend was overleden, zeiden ze dat hij de volgende week nog net zo dood zou zijn als nu.

„Dan kom je erachter hoe belangrijk het is dat je afscheid kunt nemen”, zegt hij na een korte stilte. „Al heb je maar een klein detail, een bevestiging dat iemand er niet meer is. Zonder afscheid slaat verdriet naar binnen.”

Hij was op vakantie met zijn vriend, ze stonden op een berg in Zuid-Spanje, hij dacht dat hij alles voor elkaar had, en ineens, tats, hij wist niet meer wie hij was. „Een klassieke vorm van een burn-out. Dat fixen we in twee weken, dacht ik, maar ik ben er een goed jaar mee bezig geweest.”

Tijdens zijn herstel ging zijn oma achteruit. Tot haar dood zorgde hij voor haar. Kwart over zeven in het verpleeghuis, wassen, ontbijten. De uitvaart deed hij zelf. „Toen wist ik: ik wil weer dieper met mensen werken.” Als arbeidspsycholoog ging hij mensen coachen bij hun loopbaan – en niet zelden stuit hij op onverwerkt verlies. Omdat het niet handig is als cliënten zijn levensverhaal kunnen opzoeken, wil hij niet met achternaam in de krant.

Begin dit jaar ging het mis met Claire, een goede vriendin. Dertig jaar, een hersentumor. Ze was al langer ziek maar ging plots hard achteruit. Ze spraken veel, hij verzorgde haar wekelijks. Eind juni overleed ze.

Als je weet dat het einde nadert, zegt hij, voelt de verbinding dieper. „Net als bij papa. Maar daarna komt de klap. Je moet daar dwars doorheen. Anders wordt rouw somatisch.”