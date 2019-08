Zeven doden door overstroming bij voetbalwedstrijd Marokko

Zeven toeschouwers van een voetbalwedstrijd in het zuiden Marokko zijn donderdag om het leven gekomen door een plotselinge overstroming. Eén persoon wordt nog vermist. Dat hebben lokale autoriteiten bekendgemaakt.

De slachtoffers woonden een amateurduel bij in de provincie Taroudant, toen een nabijgelegen rivier plotseling buiten zijn oevers trad. Daardoor overspoelde een modderstroom het voetbalveld.

Volgens lokale media waren autoriteiten gewaarschuwd voor mogelijke overstromingen. Op Twitter heeft de Marokkaanse premier Saadeddine Othmani zijn condoleances overgebracht. Hij schrijft dat er een onderzoek is ingesteld naar het handelen van de autoriteiten.

Ook andere provincies in Marokko hebben last van de zware regenval. In de zuidelijke stad Tata overstroomden de huizen van tweehonderd inwoners. Volgens Nationaal Meteorologisch Instituut in Marokko houdt de regen tot deze donderdag aan.

Op deze beelden is te zien hoe een modderstroom richting het voetbalveld trekt: