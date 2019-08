VVD’er Arno Rutte stapt uit Tweede Kamer om werkdruk

Tweede Kamerlid Arno Rutte (VVD) verlaat medio oktober de politiek vanwege de hoge werkdruk. Dat heeft de partij donderdag naar buiten gebracht. Na zijn vertrek uit de Kamer gaat Rutte aan het werk als consultant.

Binnen de VVD ging Rutte (geen familie van premier en partijgenoot Mark Rutte) over de portefeuilles gezondheidszorg en veiligheid. Bart Smals, die nu optreedt als vervangend Kamerlid voor Bente Becker, neemt zijn functie over.

Tegenover NRC licht Rutte zijn vertrek toe: „Ik woon in Groningen en werk in Den Haag. Dat betekent dat ik drie dagen in Den Haag zit en er thuis niet veel kan zijn. Bovendien moet je als Kamerlid altijd beschikbaar zijn. Als ik thuis ben, ben ik alsnog veel met mijn werk bezig. Na zeven jaar wordt het tijd om deze balans te herstellen.”

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt het besluit van Rutte te begrijpen. Rutte zit zeven jaar in de Tweede Kamer. Eerder was hij voor de VVD gemeenteraadslid in Groningen.