Voormalig Shell-topman Van Wachem overleden

Oud-bestuursvoorzitter van Shell Lodewijk van Wachem Lo is vorige week zaterdag overleden in zijn woonplaats Wassenaar. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt middels een rouwadvertentie in NRC. Hij werd 88.

Van Wachem leidde van 1982 tot en met 1992 het olieconcern waar hij al sinds 1953 voor werkte en waarvan hij onder meer vijf jaar directeur van was. Ook na zijn pensionering in 1992 bleef Van Wachem actief voor Shell, en nam hij onder meer plaats in de raad van commissarissen. Datzelfde deed hij bij Philips en de Zwitserse verzekeraar Zurich Insurance Group. In 1990 benoemde koningin Beatrix hem tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

Van Wachem werd in zijn jaren als hoogste baas bij het concern uitverkozen tot de beste bestuursvoorzitter van de internationale olie-industrie. Onder zijn leiding streefde Shell zijn grootste concurrent, het Amerikaanse Exxon Mobil, in omvang voorbij. Tegelijkertijd kreeg Van Wachem kritiek, vooral om de aanwezigheid van Shell in Zuid-Afrika. De multinational was begin jaren negentig als een van de weinige bedrijven actief in het land, ondanks het toenmalige apartheidsregime en de internationale sancties en boycots daartegen.

