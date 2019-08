‘Von der Leyen wil meer macht voor vicevoorzitters Europese Commissie’

De vicevoorzitters van de Europese Commissie, onder wie Frans Timmermans, moeten meer macht krijgen. Dat vindt aankomend Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, meldt de politieke nieuwswebsite Politico donderdag. Volgens Brusselse bronnen is Von der Leyen van plan de structuur van het uitvoerende orgaan van de EU op de schop gooien.

Von der Leyen wil de vicevoorzitters meer directe invloed geven op de Eurocommissarissen, die elk verantwoordelijk zijn voor het Europese beleid op een bepaald gebied, bijvoorbeeld energie, gezondheid en migratie. Op hun werk kunnen de vicevoorzitters momenteel niet rechtstreeks hun stempel drukken. Ze moeten communiceren via een extra ambtelijke laag. In die laag lopen vicevoorzitters nu vaak vast, schrijft Politico.

Klimaatgroep

Vanaf november, wanneer de nieuwe Europese Commissie aan het werk gaat, moet er verandering komen in de huidige situatie. Von der Leyen wil de vicevoorzitters aan het hoofd zetten van projectgroepen, waarin ze Eurocommissarissen rechtstreeks kunnen aansturen. Timmermans zou volgens een bron van Politico een groep kunnen gaan leiden voor klimaatmaatregelen. De Eurocommissarissen voor Transport, Energie en Onderzoek zouden dan onder hem vallen.

Timmermans is sinds 2014 een van de vicevoorzitters van de Europese Commissie. Hij voerde dit jaar campagne voor het voorzitterschap. Timmermans legde het echter af tegen Von der Leyen, die op het laatste moment door de Europese regeringsleiders werd opgevoerd als kandidaat. Ze was tot juli minister van Defensie in Duitsland. Naast Timmermans zal ook Margrethe Vestager onder Von der Leyen het vicevoorzitterschap gaan bekleden. Voorheen was ze Eurocommissaris voor Mededinging.

