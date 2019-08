Nazaten gevluchte Duitsers krijgen voortaan makkelijker de Duitse nationaliteit

Duitsland gaat het voor nazaten van Duitsers die in de Tweede Wereldoorlog vluchtten voor de nazi’s, eenvoudiger maken om de Duitse nationaliteit te krijgen. Vrijdag gaan daartoe twee decreten in, zo heeft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag aangekondigd, meldt het Duitse dagblad Die Welt.

In de huidige wet is al vastgelegd dat nazaten van Duitsers wier staatsburgerschap tussen 1933 en 1945 om politieke redenen werd afgepakt, de Duitse nationaliteit mogen krijgen. Ongeveer honderd mensen komen door de huidige, zeer strenge regeling hiervoor echter niet in aanmerking. Het gaat om voornamelijk nazaten van joodse Duitsers. Zij wonen grotendeels in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Israël en voerden al langer campagne om aanspraak te mogen maken op het Duitse staatsburgerschap.

Door de twee decreten kunnen zij straks alsnog Duits staatsburgerschap krijgen. In de nieuwe bepalingen is vastgelegd dat bijvoorbeeld ook nazaten met enkel een Duitse moeder de Duitse nationaliteit mogen krijgen, mits zij voor april 1953 geboren zijn. Voor 1954 kon de Duitse nationaliteit alleen via de vader doorgegeven worden. Ook kinderen van gevluchte Duitsers die in het buitenland voor naturalisatie kozen, waren tot voorheen uitgesloten.

Dat de wet nu toch wordt aangepast, heeft te maken met het Brexit-referendum uit 2016, schrijft persbureau Reuters. Door het referendum zouden in Duitsland veel meer aanmeldingen zijn binnengekomen van nazaten van Duitse vluchtelingen, die aanspraak wilden maken op de Duitse nationaliteit. Onder de nieuwe regelgeving is een dubbele nationaliteit toegestaan.