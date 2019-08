Instructeur KMA voor de rechter om knock-out slaan cadet

Een instructeur van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda moet voor de rechter komen vanwege het knock-out slaan van een cadet tijdens een dropping. De rechtbank in Arnhem bevestigt donderdag dat de militaire politierechter zich over de zaak zal buigen. De instructeur heeft volgens de rechtbank een voorstel om de zaak voor 750 euro te schikken afgewezen.

Het incident waarvoor de onderofficier zich moet verantwoorden, deed zich vorig jaar juli voor. Volgens De Telegraaf kwam hij in aanvaring met de cadet van de officiersopleiding toen de groep bepakt de weg naar de KMA moest terugvinden.

Bij een controlepunt liet de cadet zijn bepakking rusten op een picknicktafeltje omdat hij last had van zijn rug. Volgens getuigen sprak de onderofficier hem daarop aan en greep hij hem bij de schouderbanden van zijn rugzak. De cadet duwde hem weg, waarna de opleider hem een „rechtse hoek” gaf. Het slachtoffer zou knock-out zijn gegaan en was later „zwaar groggy”, schrijft de krant. Hij kon de oefening niet afmaken.

Niet meer werkzaam als instructeur

De cadet deed kort na het incident aangifte. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bevestigt aan NRC dat de onderofficier, met de rang van opperwachtmeester, de dag na het incident is gehoord door de commandant van de KMA. Hij is overgeplaatst naar het Korps Nationale Reserve en „is niet meer werkzaam als instructeur”. Omdat de zaak wordt onderzocht door het Openbaar Ministerie doet Defensie geen uitspraken over de toedracht van het incident. De rechtbank weet nog niet wanneer de zaak wordt behandeld.