Mijn dochters spannen samen

Moeder: „Ik heb drie dochters in de leeftijd van 9, 12 en 15. Normaal ruziën de oudste twee samen in de vakantie, maar nu doen ze vervelend tegen mij. Als ik de een aanspreek op iets, krijgt ze bijval van de ander. Als ik bijvoorbeeld aan de oudste vraag ‘Ben je chagrijnig?’, vraagt zij op haar beurt aan haar zus: ‘Vind je mij chagrijnig?’, waarop de middelste dan heel laatdunkend zegt: ‘Nee joh, totáál niet’. Als ik tegen die van 12 zeg: ‘Eet eens fatsoenlijk’, kijken ze elkaar aan, en rollen ze met hun ogen.

„Ze liggen tot een uur of 12 in bed, en komen dan op de bank hangen met hun telefoon. Ik ben druk met het huishouden, zij zijn in de complete lam-modus. Als ik niet uitkijk, commanderen ze me ook nog. ‘Zijn de bekers nog niet schoon?’

„Dat gehang irriteerde me al, maar dit mij met z’n tweeën een beetje afzeiken, vind ik helemaal vreselijk. Ik heb soms de tranen in mijn ogen staan. Hoe doorbreek ik dit gedrag zo snel mogelijk? En hoe houden we het samen in de vakantie gezellig thuis?”

Praat mee met NRC Onderaan dit artikel kunnen abonnees reageren. Hier leest u meer over reageren op NRC.nl.

Naam is bij de redactie bekend. Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen. Wilt u een dilemma voorleggen? Stuur uw vraag naar opgevoed@nrc.nl

Geen maatjes

Wim Meeus: „Als relaties in gezinnen niet goed zijn komt dat vooral in de vakantie tot uiting. Gewoon omdat je elkaar niet kunt ontlopen. Dat heeft met de smartphone niet zo veel te maken.

Prof Wim Meeus is emeritus hoogleraar Adolescentie aan de Universiteit van Utrecht en Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is auteur van Vallen en opstaan in de adolescentie.

„Zet uw kinderen aan het werk. De meeste pubers vinden het normaal en redelijk dat ze mee moeten helpen in de huishouding.

„Overleg wat iedereen leuk vindt en ga dat doen. Dat kunnen ook goedkope activiteiten zijn zoals Kolonisten van Catan spelen of samen bakken. U moet hier wel het initiatief in nemen.

„Negeer de coalitie van uw dochters. Het komt vaker voor dat gezinsleden coalities smeden om hun zin te krijgen of macht te hebben. Als opvoeder mag je die van je kinderen langs je heen laten gaan. Uw primaire taak is om kinderen vaardigheden en opvattingen mee te geven die ervoor zorgen dat ze later gelukkig door het leven kunnen. Niet om het leuk met uw kinderen te hebben. Ouders hoeven geen ‘maatjes’ van hun kinderen te worden. Als je kinderen met warmte en structuur opvoedt, komt die gezelligheid op den duur meestal vanzelf.”

Met humor

Tischa Neve: „Bekijk het positief, de zusjes hebben even geen ruzie. Dat is winst. Het kan bloedirritant zijn dat ze een front vormen, maar maak het niet persoonlijk. Nu ze allebei in de puberteit komen, snappen ze elkaar waarschijnlijk beter. Als er iemand door de straat loopt die er niet uitziet, zeggen ze het ook meteen tegen elkaar, jij hebt de pech dat je het als moeder meteen te horen krijgt.

Tischa Neve is kinderpsycholoog, geeft online opvoedcursussen en is auteur van o.a. Pubers zijn leuk!

„Breng daar wat humor in: ‘Zo dametjes: gaan jullie lekker, samen tegen jullie moeder?’ Ik zou het pas bespreekbaar maken op een moment dat jullie het met z’n drieën gezellig hebben: ‘Weet je, het komt niet echt leuk over als jullie dat zo doen.’

„Bij pubers moet je op het moment dat ze echt te ver gaan, grenzen stellen en corrigeren, maar je moet ze ook kunnen laten. Iedere puber hangt. Ga daar niet bovenop zitten. Zorg dat je jezelf genoeg blijft opladen om die drie meiden rustig op te voeden, zorg dat je zelf leuke dingen blijft doen, en zoek steun bij andere volwassenen met pubers.”