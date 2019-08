Meer daders van sexting naar Halt gestuurd

Het afgelopen jaar zijn 86 jongeren naar Halt gestuurd, omdat ze naaktfoto’s of -filmpjes van leeftijdgenoten deelden. Dat is een flinke toename. In 2017 moesten vijftien jongeren voor dit soort ‘sexting’ naar Halt, in 2016 zeven.

Tot een aantal jaar terug werden pubers die blootfoto’s en -filmpjes rondsturen vervolgd voor het verspreiden van kinderporno. De zaken werden afgedaan als zedendelict, jongeren kregen standaard een aantekening. Sinds twee jaar kunnen jongeren rechtstreeks doorverwezen worden naar Halt, een organisatie voor bestrijding van jeugdcriminaliteit. Daar volgen ze een traject en worden geconfronteerd met hun gedrag.

Vooral de lichtere gevallen komen bij ons terecht, zegt Isabelle Lucassen, sextingdeskundige bij Halt. Van een ex-vriend die een erotisch filmpje deelt met zijn vrienden tot een meisje dat een naaktfoto deelt van een vriendin. Zwaardere zaken, bijvoorbeeld als sexting overloopt in gedwongen seks met mannen, worden door de rechter behandeld.

Gemak

De overheid maakt zich zorgen over het gemak waarmee jongeren pikante afbeeldingen delen. Vorig jaar paste de politie haar standpunt hierover aan. Aanvankelijk adviseerde de politie jongeren erotische foto’s enkel in een vertrouwde omgeving en onherkenbaar te delen. Nu waarschuwt ze de jeugd helemaal niet meer aan sexting te doen. Lastig, omdat uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat bijna een op vier jongeren tussen 12 en 17 jaar ooit een naaktfoto of filmpje heeft gedeeld.

Het merendeel van de sextingdaders bij Halt zijn jongens van rond zestien jaar, zegt Lucassen. Die delen foto’s of filmpjes, meestal uit wraak, omdat hun relatie op de klippen is gelopen. Als vrienden vervolgens vragen om foto’s of filmpjes van de ex, sturen ze die om stoer te doen door. Achteraf realiseren ze pas de impact van hun actie en zijn ze de macht kwijt, zegt Lucassen: „Zo’n foto gaat de hele regio rond.”

Excuusbrief

Bij Halt worden de sextingdaders geconfronteerd met hun actie en leren ze om er over te praten en te reflecteren. Ook schrijven ze een excuusbrief voor hun slachtoffer, die niet altijd bij het slachtoffer terechtkomt omdat die vaak geen contact wil. Als het slachtoffer dat wel wil, organiseert Halt een „herstelgesprek”. Daarnaast zijn er meerdere gesprekken met de dader en zijn ouders en spreekt Halt de ouders apart. Lucassen: „Ze hebben meestal geen idee wat de kinderen op hun telefoon uitspoken.” Jongeren die verzaken of weinig motivatie tonen, kunnen terug worden gestuurd naar het OM. Het komt bijna nooit voor dat een jonge sextingdader opnieuw in de fout gaat, zegt Lucassen.