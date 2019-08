Leuke alternatieven voor de gewone lesboeken

Voorbij is de grote schoolvakantie, voorbij is het eeuwig buitenspelen en zelf bedenken hoe de dagen gevuld worden. Hoe brengen we het kroost weer aan het verstand dat leren leuk kan zijn, en niet alleen een hinderlijke onderbreking is van de vakantie? Gelukkig deden veel kinderboekenschrijvers daarvoor hun best: geef ze deze alternatieven voor de gewone lesboeken en de terugkeer naar de klas wordt weer draaglijk.

Taal: Arend van Dam neemt je in De bromvliegzwaan wervelwindsgewijs mee door de geschiedenis van de Nederlandse taal: van boekdrukkunst tot de eerste woordenboeken, met intrigerende uitstapjes naar het Fries, naar de kolonisatie en het Vlaams.

Rekenen: Wiskunde kan soms voelen als abracadabra, en daarvandaan is het een kleine stap naar Alice in Wiskunde Wonderland van Carlo Frabetti. Alice raakt samen met haar schepper, wiskundige Lewis Carroll, verzeild tussen magische vierkanten en priemgetallen.

Biologie: Een van de raadselen van de evolutieleer: als er ooit alleen maar vissen waren, was het eerste landreptiel dan een soort rare tussenvorm? Met poten én vinnen, met kieuwen én longen. Het antwoord: ja, precies dat was de tiktaalik. Je leest over hem en vele andere historische dieren in De walvis begon aan wal van Dougal Dixon.

Geschiedenis: Op het snijvlak van geschiedenis, biologie en aardrijkskunde bevindt zich Het boek van het leven van Floortje Zwigtman. Zij vertelt wat er gebeurt als een vrouw zwanger raakt, en welke verhalen er overal ter wereld verteld worden over pasgeborenen.

Tekenen: Hoe krijgt een schilderij diepte? En wat is de betekenis van schaduwen? De wereldberoemde kunstenaar David Hockney geeft kunstgeschiedenis- en tekenles in Kijken voor kinderen.

Gym: Hoe maak je een foto waarop het lijkt of je door de lucht vliegt? Fotograaf Jan von Holleben geeft tips voor het maken van trucfoto’s – gewoon met je mobiel. Stilzitten moet je alleen op het moment van afdrukken, verder is activiteit vereist: Fantastische foto’s maakt van fotograferen een soort gym.

Filosofie: Verander de wereld, begin bij je ouders. Filosofen Stine Jensen en Frank Meester schieten te hulp in Hoe voed ik mijn ouders op?. Ze leren je logica om een ‘dat-hoort-nu-eenmaal-zo-ouder’ te verbluffen, en leggen de ‘categorische imperatief’ uit, hét wapen tegen de te-veel-op-de-telefoon-ouder.

