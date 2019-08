Leider Schotse Conservatieven Ruth Davidson stapt op

Ruth Davidson stapt op als leider van de Conservatieve Partij in Schotland. In een verklaring stelde zij dat ze de functie niet langer kan combineren met haar gezin. De Schotse politicus publiceerde haar ontslagbrief aan de partijvoorzitter donderdagmiddag op Twitter.

Davidson stond sinds 2011 aan het hoofd van de Schotse partij, voluit de Scottish Conservative and Unionist Party. De Conservatieven voerden onder haar leiding campagne tegen Schotse onafhankelijkheid tijdens het referendum daarover in 2014. „Dat werk zal ik altijd zien als mijn belangrijkste professionele bijdrage en mijn inzet voor het behoud van het Verenigd Koninkrijk blijft onveranderd”, schrijft ze.

In haar ontslagbrief maakt Davidson kort melding van de veranderingen in de Britse politiek die zij als partijleider heeft meegemaakt. Davidson was een Remainer in het Brexit-referendum. „Ik heb er nooit een geheim gemaakt dat ik de Brexit een dilemma vind”, zei ze in een persconferentie in Edinburgh.

It has been the privilege of my life to serve as @ScotTories leader. This morning I wrote to the Scottish party chairman to tender my resignation. pic.twitter.com/CJ9EjW2RqN — Ruth Davidson (@RuthDavidsonMSP) August 29, 2019

Tijd voor gezin

Davidsons partij behaalde in 2016 bij de Schotse parlementsverkiezingen het beste resultaat in een kwart eeuw. In 2021 staan de volgende Schotse parlementsverkiezingen gepland.

„Ik heb de partij door zeven nationale verkiezingen en twee referenda geloodst en ik weet hoeveel moeite, uren werk en reizen het vergt om die campagnes succesvol te voeren”, aldus Davidson. Ze ziet het niet zitten om de kleine twee jaar tot de volgende verkiezingen weer zo veel te werken.

Davidson wil zich richten op haar gezin. Zij en haar partner kregen in november een zoon. Davidson was enkele maanden met moederschapsverlof en nam in april haar werk weer op. Tot aan de volgende verkiezingen blijft ze lid van het Schotse parlement.