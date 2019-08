Knot: ECB moet niet opnieuw schuld gaan kopen

De Europese Centrale Bank (ECB) moet voorlopig afzien van het opnieuw opkopen van staats-en bedrijfsleningen. Dit heeft Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank, donderdag gezegd in een gesprek met persbureau Bloomberg.

Knot ziet, ondanks de economische groeivertraging in het eurogebied, momenteel geen risico op deflatie, zei hij. „Als deflatierisico’s terugkomen op de agenda” is de opkoop van schuld „het geëigende instrument om te activeren”, zei Knot. „Maar in mijn lezing van de inflatieverwachtingen is dat niet nodig”.

Knot neemt hiermee afstand van ECB-president Draghi, die na de vorige vergadering van het ECB-bestuur in juli aankondigde dat experts „opties” gaan onderzoeken voor een herstart van de obligatiekoop. Bij de volgende vergadering, op 12 september, moet het bestuur hierover een knoop doorhakken.

Knot zei tegen Bloomberg „geen meerwaarde” te zien van het middel. Dat hij zich kort voor deze vergadering zo duidelijk uitspreekt tegen de obligatiekoop duidt op onenigheid binnen het ECB-bestuur. Onlangs sprak het Finse bestuurslid Olli Rehn zich uit voor een „pakket” van maatregelen, inclusief de opkoop van schuld.

Leningen opkopen

Eind vorig jaar stopte de ECB met het opkopen van leningen. Er staat nu meer dan 2.500 miljard euro aan schuld op de ECB-balans. Nu allerlei risico’s, waaronder de Amerikaans-Chinese handelsoorlog en een dreigende harde Brexit, de economische groei en de inflatie treffen, willen Draghi en andere ECB-bestuurders de opkoop van extra staats-en bedrijfsobligaties hervatten.

Het geld dat de ECB voor deze obligaties betaalt, moet via de financiële markten in de economie komen en zo de inflatie aanjagen. De ECB streeft naar een inflatie van vlak onder de 2 procent. In juli bedroeg de inflatie 1 procent.

De ECB overweegt ook de toch al extreem lage rentetarieven (0 procent voor banken die lenen bij de ECB, minus 0,4 procent voor banken die geld stallen bij de ECB) verder te verlagen. Hiertegen heeft Knot minder bezwaar. Als de economische prognoses tegenvallen zou een renteverlaging „het geijkte middel” zijn, zei Knot tegen Bloomberg.