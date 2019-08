Heeft Duitsland nu ook een Skripal-achtige liquidatie?

Zit achter de recente moord op een Georgische balling, op klaarlichte dag midden in Berlijn, een Russische geheime dienst? Rusland heeft dat woensdag stellig ontkend. Maar daarmee is in Duitsland de ongerustheid niet verdwenen, dat de liquidatie mogelijk toch in het rijtje past van moordaanslagen op tegenstanders van het Kremlin, zoals op oud-spion Sergej Skripal in 2018 in Engeland.

De liquidatie lijkt goed voorbereid te zijn geweest. Getuigen zagen in het park Kleiner Tiergarten, in de wijk Moabit, hoe een man op een fiets het slachtoffer, Zelimkhan Kangosjvili (40), die op weg was naar de moskee, met meerder kogels doodschoot. De dader gooide daarop fiets en vuurwapen in het water, en verkleedde zich snel in de bosjes. Voor hij op een klaarstaande scooter kon vluchten wist de politie hem te arresteren. In de bosjes werd ondermeer een busje paprika-poeder gevonden, volgens Duitse media een beproefd middel om speurhonden af te schrikken.

Volgens zijn papieren gaat het om een 49-jarige Rus, Wadim S., die kort voor de moord vanuit Moskou via Parijs naar Duitsland is gekomen. Zijn terugvlucht zou hij al geboekt hebben. De man ontkent.

De Duitse regering heeft zich in het openbaar nog niet over de verdenking uitgelaten, waarmee een diplomatieke en politieke rel in elk geval voorlopig is vermeden. Bondskanselier Merkel heeft deze donderdag wel gebeld met president Poetin, maar in de persverklaring over het gesprek die haar woordvoerder verspreidde wordt de moord niet genoemd. Wat niet betekent dat er ook niet over is gesproken.

Tsjetsjeense wortels

Het slachtoffer is een man (40) die in 2016 naar Duitsland kwam en politiek asiel aanvroeg, nadat hij in Rusland en Oekraïne was bedreigd en moordaanslagen had overleefd. Hij heeft Tsjetsjeense wortels en zou in de Tweede Tsjetsjeense Oorlog (1999-2009) aan de kant van de opstandelingen hebben deelgenomen aan de strijd tegen Rusland.

In Duitsland kreeg Zelimkhan Kangosjvili geen asiel, maar hij ging in beroep en mocht voorlopig wel blijven. Ook in Berlijn, waar hij met vrouw en vijf kinderen woonde, werd hij bedreigd. In Duitsland wonen Tsjetsjenen die gevlucht zijn voor de oorlog en voor het bewind van Ramzan Kadyrov, maar ook fanatieke aanhangers van de Tsjetsjeense leider. De Duitse autoriteiten houden ook rekening met de mogelijkheid dat Kadyrov achter de moord zit.

Aanvankelijk merkten de Duitse autoriteiten Kangosjvili aan als potentieel gevaarlijke islamist - mogelijk op aanwijzing van de Russische geheime dienst. Eerder dit jaar trokken de Duitse autoriteiten die waarschuwing in.