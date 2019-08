Grand Prix van Nederland waarschijnlijk op 3 mei

De Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort wordt zeer waarschijnlijk op 3 mei volgend jaar verreden. Dat staat in de voorlopige kalender die de internationale autosportbond FIA donderdag heeft gepresenteerd.

Mercedes gaat verder met Bottas Valtteri Bottas rijdt ook volgend jaar voor Mercedes, maakte het Duitse team donderdag bekend. Het was de afgelopen maanden onzeker wie er in 2020 de teamgenoot wordt van Lewis Hamilton. De Fin Bottas, sinds 2017 in dienst bij Mercedes, rijdt meestal prima maar mist het laatste stukje racevirtuositeit dat Hamilton wel heeft. Intussen loerde Esteban Ocon op Bottas’ Mercedes-plek. Deze Fransman is een protegé van Mercedes en maakte in 2017 en 2018 veel indruk bij middenveldformatie Force India, waar hij eind vorig jaar door een ongelukkige samenloop van omstandigheden zijn plek verloor. Dit seizoen is hij reserve bij Mercedes. De kans op een promotie naar een positie als racecoureur hing telkens in de lucht, maar nu dat niet doorgaat zal Mercedes Ocon waarschijnlijk laten vertrekken naar een ander team.

De eerste Nederlandse Formule 1-race in 35 jaar zit vrij vroeg in het seizoen, dat een recordaantal van 22 races kent. De eerste is op 15 maart in Australië, de laatste op 29 november in Abu Dhabi. Nieuw op de kalender is Vietnam, waar op 5 april voor het eerst een Formule 1-wedstrijd wordt gehouden. Er zal geracet worden op een stratencircuit in de hoofdstad Hanoi.

Vermoeiend reisschema

Opvallend is verder dat de Grand Prix van Duitsland niet meer op de kalender staat. De race, die dit jaar nog door Max Verstappen werd gewonnen, kampte al jaren met financiële problemen. Ook de wedstrijd in Spanje dreigde te verdwijnen, maar eerder deze week werd duidelijk dat de organisatoren alsnog een nieuw contract hebben getekend. Spanje verliest wel zijn traditionele plek als eerste Europese Grand Prix van het seizoen aan Zandvoort.

Dat de lijst met Grands Prix in 2020 een recordlengte bereikt, ligt enigszins gevoelig. Formule 1-teams en -coureurs klagen de laatste jaren over de uitdijende kalender, die ervoor zorgt dat zij langer van huis zijn en een steeds vermoeiender reisschema moeten ondergaan. Liberty Media, de Amerikaanse eigenaar van de sport, ziet het F1-seizoen het liefst groeien tot 25 races. Wereldkampioen Lewis Hamilton heeft al gezegd dat hij er dan de brui aan geeft.

Mogelijk zullen er nog wat verschuivingen plaatsvinden in de racedatums. Op 4 oktober wordt op een congres van de FIA de definitieve kalender vastgesteld.

