‘Echtgenote oud-Philips-bestuurder die in Kenia wordt vermist gearresteerd’

In Kenia is de echtgenote van Tob Cohen (69) gearresteerd. Dat meldt dagblad Daily Nation donderdag. De voormalig directeur van de Oost-Afrikaanse tak van het concern wordt al ruim een maand vermist. De grootste krant van Kenia houdt er rekening mee dat Cohen’s vrouw Sarah W. zal worden vervolgd in verband met de vermissing van de Nederlander.

Cohen en zijn vrouw waren volgens Keniaanse media verwikkeld in een hevige vechtscheiding. Zo zou de Nederlander recent aangifte hebben gedaan van mishandeling door W. Hij is in de nacht van 19 op 20 juli voor het laatst gezien bij zijn woning in een luxe buitenwijk van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Nadat zijn familie al een aantal dagen niets meer van hem had gehoord, is de politie in zowel Nederland als Kenia ingeschakeld.

W. is tweeënhalve week geleden al verhoord door de Keniaanse politie. Niet veel later werd het onderzoek naar de verdwijning van Cohen opgeschaald tot moordonderzoek. Of dat met haar verhoor te maken had is niet duidelijk. Op welke gronden W. woensdag is gearresteerd evenmin.

In gesprek met het AD vertelde een Nederlandse vriend van Cohen tweeënhalve week geleden hoe hij zou hebben gevreesd voor zijn leven. Zijn echtgenoot vertelde in een interview op de Keniaanse radio hoe haar man met depressieklachten kampte en aan paranoia-aanvallen leed. Om daarvoor behandeld te worden, was hij volgens haar naar een kliniek in Thailand gereisd.

Cohen woonde en werkte al 32 jaar in Afrika, waar hij sinds 2001 een reisbureau runt dat is gespecialiseerd in golfvakanties. Zijn vrouw werkte bij het reisbureau als secretaresse.