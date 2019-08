Op vakantie kunnen mijn kinderen van 13, 12 en 9 het beter met elkaar vinden dan thuis. Uren vermaken ze elkaar in het zwembad zonder het gebruikelijke geklier. Wij zitten rustig met een boek iets verderop en tellen onze zegeningen totdat de jongste naar ons roept: „Wat is een dildo?!” Negeren helpt niet en zo schalt deze vraag nog vier keer, steeds harder, over het terrein voordat haar oudste broer gegeneerd naar ons toerent. Het blijkt dat hij alles onder controle heeft: „Geen paniek pa, ik heb gezegd dat het een vergeten groente is.”

