Conte: nieuw seizoen breekt aan na breuk met vorig Italiaans kabinet

De demissionaire Italiaanse premier Giuseppe Conte, die donderdagmorgen door president Sergio Mattarella is gevraagd te proberen een nieuwe regering te vormen op basis van een nieuwe coalitie, zei dat zijn doel „een nieuw seizoen” van hervormingen en hoop is, en dus een breuk met zijn gevallen populistische kabinet.

Conte oogde vol vertrouwen dat hij de nog bestaande meningsverschillen tussen de Vijfsterrenbeweging, de grootste partij in de vorige coalitie, en de centrum-linkse Democratische Partij (PD), nu nog de grootste oppositiepartij, kan overbruggen. Italië moet snel een einde maken aan de politieke onzekerheid, zei hij. Een nieuw kabinet moet werken aan de „modernisering van het land” en aan „een solide perspectief voor groei” – essentieel in een land dat al jaren nauwelijks meer groeit.

Strijd tegen corruptie

In een korte toespraak na zijn gesprek met Mattarella schetste Conte een aantal lijnen waarachter hij Vijfsterren en de PD wil verenigen. Hij beloofde strijd tegen corruptie, efficiëntere justitie, meer sociale rechtvaardigheid. De nieuwe regering moet ervoor zorgen dat iedereen belasting betaalt, zodat de belastingdruk omlaag kan, zei hij.

Lees ook: Wat zijn de scenario’s voor de politieke crisis in Italië?

Conte liet in het midden hoeveel tijd hij nodig denkt te hebben voor de vorming van een nieuw kabinet. „We moeten onze kinderen de gelegenheid geven in een beter land te leven”, zei hij, en voorkomen dat „de energie van onze jongeren” voornamelijk in het buitenland wordt benut omdat jongeren geen toekomst zien in Italië.

De partijloze jurist Conte was sinds vorig jaar juni premier van een coalitie van Vijfsterren en de antimigratiepartij Lega. Lega-leider Matteo Salvini blies deze coalitie eerder deze maand op in de hoop zelf premier te kunnen worden. In het voorgaande kabinet was Conte vooral bemiddelaar tussen de twee partijen, die op veel punten van mening verschilden. Zijn verklaring na het gesprek met Mattarella maakte duidelijk dat hij zal proberen zelf een meer leidende rol te gaan spelen.