Celstraf voor Fransen die in de Alpen migranten stopten

Drie kopstukken van de Franse extreem-rechtse beweging Génération Identitaire zijn veroordeeld tot celstraffen van zes maanden omdat ze vorig jaar in de Alpen burgerpatrouilles bijeenbrachten om migranten tegen te houden. Zo zaaiden ze volgens een rechter in Gap opzettelijk „verwarring met de uitvoering van een publieke taak”. Génération Identitaire zelf moet een boete van 75.000 euro betalen.

Met helikopters en pickup-trucks met eigen logo kwamen enkele tientallen extreem-rechtse jongeren in april 2018 uit heel Europa naar de Col de l’Échelle op de grens van Frankrijk en Italië om naar eigen zeggen duidelijk te maken dat de Europese grenzen onvoldoende bewaakt worden. Ze legden een immens spandoek in de sneeuw met de tekst ‘Closed border. You will not make Europe home! No way. Back to your homeland!’

Na de mediagenieke communicatiestunt kwamen in navolgende dagen ook beelden naar buiten waarop leden van de groep Afrikaanse migranten op de berg fysiek de doorgang versperden en terug de sneeuw instuurden. „We willen de politiek duidelijk maken dat het wel degelijk mogelijk is de grens te bewaken”, erkende woordvoerder Romain Espino daarover tegen NRC. Volgens hem waren zelfs weken na de actie nog burgerpatrouilles actief om „de politie te helpen om illegalen op te pakken”.

Kiesrecht kwijt

Espino (26), voorzitter Clément Gandelin (24) en Damien Lefèvre (29, ook bekend als Damien Rieu), medewerker van parlementslid Gilbert Collard van Marine Le Pens Rassemblement National, kregen behalve celstraffen ook boetes van elk 2.000 euro opgelegd. Ze zijn ook voor vijf jaar hun actieve en passieve kiesrecht kwijt. Lefèvre noemt de veroordeling op Twitter „een politiek besluit” dat „vastberadenheid laat zien om hen die Frankrijk verdedigen te straffen”. Volgens hem was de actie „symbolisch” en „vreedzaam”.

De organisatie SOS Racisme wil dat Génération Identitaire, dat vorig jaar onder andere ook het kantoor in Marseille van migrantenreddingsschip Aquarius bezette, ontbonden wordt. Begin dit jaar verbood president Emmanuel Macron de neofascistische organisaties Bastion Social, Blood and Honour Hexagone en Combat 18. Het clubhuis van Bastion Social in Lyon is inmiddels gesloten. Voor het verbieden van Génération Identitaire zou de Franse Justitie volgens bronnen van radiozender France Inter nu nog te weinig aanleiding zien.

De organisatie zei eerder dit jaar in 2017 een gift van 1.000 euro te hebben ontvangen van Brenton Tarrant, de Australiër die een bloedbad aanrichtte bij twee moskeeën in Nieuw-Zeeland.