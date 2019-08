Bronzen klokken uit Franse kerkjes gestolen

In drie dorpjes in het Zuid-Franse departement Var zijn de laatste weken de klokken van geïsoleerde monumentale kerkjes gestolen. De autoriteiten vermoeden dat een bende de bellen omsmelt en het brons doorverkoopt. Maar van daders ontbreekt vooralsnog ieder spoor.

De professioneel uitgevoerde inbraken begonnen eind juli in het plaatsje Ginasservis (1.700 inwoners). Een eerste klok van 80 kilogram verdween van de achttiende-eeuwse Chapelle Saint-Damase. Een paar dagen later was het raak in de Chapelle Notre-Dames des Pénitents, uit de dertiende eeuw. Daar verdween een klok van 53 kilo uit 1737 die door erfgoed-instanties was aangemerkt als ‘historisch monument’.

Beide klokken hingen op grote hoogte in een open klokkentoren die alleen buitenlangs via het dak bereikbaar was. De verbijsterde burgemeester heeft volgens de lokale zender France 3 Provence-Côte d’Azur aangifte gedaan.

Begin augustus rapporteerde het even verderop gelegen Brue-Auriac eveneens een historische klok als vermist. De uit 1847 daterende bel van de plaatselijke kapel hing niet meer in zijn toren. Verder was er volgens de burgemeester geen enkele schade. Zelfde verhaal vorige week in het plaatsje Esperron-de-Pallières. Het parket van Draguignan heeft een onderzoek ingesteld.

Omgesmolten zijn de klokken gezien de huidige bronsprijs volgens persbureau AFP ongeveer 500 euro waard.