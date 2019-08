Bolsonaro verbiedt tijdelijk brandstichting voor landontginning

Braziliaanse boeren mogen voorlopig geen stukken bos afbranden om zo grond voor landbouw en veeteelt te winnen. President Jair Bolsonaro heeft woensdagavond een decreet ondertekend dat brandstichting voor landontginning voor een periode van zestig dagen verbiedt, meldt persbureau AFP donderdag.

Het tijdelijke verbod moet helpen bij het bezweren van de bosbrandencrisis in het Braziliaanse deel van de Amazone. Bolsonaro kreeg de afgelopen dagen veel kritiek van regeringsleiders omdat hij te weinig zou doen aan de branden.

De president maakt een paar uitzonderingen in zijn verbod: branden stichten mag bijvoorbeeld nog als dat nodig om vuurbuffers te creëren die het ontstaan van bosbranden moeten verhinderen. Ook de inheemse bevolking van de Amazone mag nog stukken oerwoud platbranden voor landbouwdoeleinden.

Queimada

Of het verbod veel zal uithalen, is volgens Braziliaanse media niet zeker. Momenteel is al een vergunning nodig voor het aansteken van een brand om land te ontginnen. Veel boeren trekken zich daar echter weinig van aan. Een groot deel van de branden die nu woeden, is dus ook al op illegale wijze ontstaan.

Vorige week bleek dat het aantal bosbranden in het Amazonegebied dit jaar opmerkelijk hoog is. Sinds januari hebben satellieten ruim 80.000 branden waargenomen, het hoogste aantal in bijna tien jaar. Voor een deel gaat het om branden die zijn ontstaan door de droogte, maar op veel plekken is het vuur aangestoken.

Bolsonaro kreeg van wetenschappers en milieuactivisten de schuld. Hij is een voorstander van ontginning van de Amazone door boeren, houtbedrijven en mijnbouwondernemingen. Daarom zou hij te weinig doen om het vaak illegale queimada – het afbranden van stukken bos voor landbouw of veeteelt – tegen te gaan. Onder anderen de Franse president Emmanuel Macron leverde flinke kritiek op Bolsonaro. De Braziliaan vond dat dit getuigde van een „koloniale mentaliteit”.