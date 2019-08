Autocoureur Jessi Combs omgekomen bij snelheidsrecordpoging

De autocoureur Jessi Combs, bekend als de ‘snelste vrouw op vier wielen’, is dinsdag verongelukt tijdens een poging om het snelheidsrecord voor vrouwen te breken. Zij wilde in de Alvord-woestijn, in het zuidoosten van de Amerikaanse staat Oregon, haar eigen record verbeteren. Haar familie heeft woensdagavond laten weten dat zij is omgekomen in een crash. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend.

Combs, die 39 is geworden, vestigde in oktober zelf het huidige snelheidsrecord voor vrouwen. Ze ging toen 777 kilometer per uur over land met een auto met straalmotor. Die snelheid wilde ze aanscherpen. Via sociale media deed ze verslag van de voorbereidingen op die recordpoging. Eerder deze week schreef ze op Instagram: „Mensen noemen me gek. Ik bedank ze”.

Televisie

„Het was haar belangrijkste droom om de snelste vrouw op aarde te zijn. Combs was een van die zeldzame dromers met de moed om haar kansen aan te grijpen”, stelt de familie in een verklaring. Haar dood is ook bevestigd door de sheriff van Harney County in Oregon.

De Amerikaanse begon haar carrière als autobouwer en was bekend van televisie. Ze presenteerde de serie All Girls Garage en trad regelmatig op als stuntvrouw in het programma MythBusters. Beide programma’s zijn van Discovery.

Correctie 29 augustus 2019: In een eerdere versie van dit bericht stond dat Combs 36 jaar is geworden. Zij was echter 39. Hierboven is dat aangepast.