Ajax verkoopt Kasper Dolberg aan OGC Nice

Kasper Dolberg (21) verruilt Ajax voor OGC Nice. De Franse club betaalt voor zijn diensten een bedrag van 20,5 miljoen, meldt de landskampioen donderdag. Nice werd vorig jaar zevende in de Ligue 1.

Dolberg kwam in 2016 over van het Deense Silkeborg en deed het vooral in zijn eerste seizoen in Amsterdam erg goed. Dolberg werd dat jaar met 16 doelpunten in 29 wedstrijden clubtopscorer van Ajax. Hij speelde mee in de finale van de Europa League en werd verkozen tot grootste talent van de Eredivisie. In de daaropvolgende jaren belandde de Deen steeds vaker op de reservebank, tot hij in het afgelopen seizoen nog amper werd ingezet door trainer Erik ten Hag. In de voor Ajax zeer succesvol verlopen Champions League maakte hij geen enkel doelpunt.

Dolberg begon de voorbereiding op het huidige seizoen nog als eerste spits, maar kon in een aantal oefenwedstrijden en het duel om de Johan Cruijff Schaal niet imponeren. De 36-jarige Klaas-Jan Huntelaar – in 2017 nota bene gehaald als reservespits achter Dolberg – is inmiddels de eerste aanvaller van Ajax. Tegen Apoel Nicosia was Huntelaar woensdag een van de doelpuntenmakers.

In totaal speelde Dolberg 119 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 45 keer scoorde. Daarnaast kwam Dolberg negen keer uit voor het nationale elftal van Denemarken. Hij maakte één doelpunt.