Adviescommissie wil zeven controlegemeenten voor wietproef

Zeven gemeenten moeten aangesteld worden als controlegemeenten in het experiment met gereguleerde wietteelt dat in 2021 begint. Op die manier kunnen de resultaten van de proef beter geduid worden. Dat staat in een rapport van de adviescommissie die de door het kabinet voorgenomen proef onderzocht. Het rapport werd donderdag gepresenteerd aan de verantwoordelijke ministers Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) en Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA).

De commissie, die onder leiding staat van André Knottnerus, adviseert om Helmond, Hoorn, Lelystad, Midden-Groningen, Roermond, Tiel en Zutphen als controlegemeenten bij het experiment te betrekken. De lijst met tien gemeenten die wat betreft de commissie gaan experimenten met legale wietteelt lekte woensdag al uit. Na vier jaar moeten de resultaten in die gemeenten vergeleken worden met de situatie in de zeven controlegemeenten.

Grootstedelijke uitdagingen

Geen van de betrokken gemeenten behoort tot de vier grote steden, omdat zij hadden aangegeven niet te kunnen voldoen aan de voorwaarde dat elke coffeeshop in de gemeente participeert in de proef. Omdat deelname van een van de G4-gemeenten van belang is „gezien de specifieke uitdagingen in deze steden”, adviseert de commissie te onderzoeken of Utrecht alsnog een rol kan spelen in het experiment. Zo zou het kabinet kunnen overwegen een deel van de stad mee te laten doen.

Tot slot adviseert de commissie dat de aan de Duitse grens gelegen gemeenten Coevorden, Oldambt en Venlo bij de evaluatie worden betrokken „gezien hun relevante ervaringen wat betreft grensoverschrijdende afstemming en samenwerking”.

Experiment in tien gemeenten

De eigenlijke proef moet wat betreft de commissie worden gehouden in Groningen, Tilburg, Almere, Breda, Maastricht, Nijmegen, Arnhem, Zaanstad, Heerlen en Hellevoetsluis. In de deelnemende gemeenten zullen coffeeshops legaal geteelde, op kwaliteit gecontroleerde wiet en hasj in- en verkopen. Het kabinet hoopt de softdrugsmarkt zo uit het criminele circuit te halen.

De lijst met de tien genomineerde gemeenten lekte woensdag al uit via persbureau ANP. Ministeriële stukken stonden toen per abuis even online. In totaal hadden 23 gemeenten zich voor het experiment aangemeld.