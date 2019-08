Aantal overvallen stijgt na jarenlange daling

Het aantal overvallen is het afgelopen halfjaar met 18 procent gestegen. Met name maaltijdbezorgers zijn steeds vaker slachtoffer, bevestigt de politie donderdag na berichtgeving van het AD.

In de eerste zes maanden van dit jaar werden ruim honderd overvallen meer gepleegd dan in dezelfde periode in 2018, toen het er 649 waren. In de jaren ervoor daalde het aantal overvallen juist consequent, van ruim 2.100 in 2012 tot 1.100 in 2017. Tot de categorie ‘overval’ rekent de politie gewelddadige berovingen van onder meer woningen, waardetransporten en bedrijven.

Berovingen van maaltijdbezorgers worden eveneens tot deze categorie gerekend omdat bedrijven bij dit soort overvallen indirect doelwit zijn. In de eerste zeven maanden van 2018 vonden 42 berovingen op bezorgers plaats. Dit jaar waren dat er in diezelfde maanden meer dan twee keer zoveel.

Pizza-buit

Hoewel de buit vaak klein is – wat pizza’s en kleine hoeveelheden cash – kunnen roofovervallen tot psychisch en lichamelijk letsel leiden, waarschuwde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid eerder dit jaar. Bewust van het risico dat hun bezorgers lopen, accepteren steeds meer restaurants nog slechts digitale betalingen. Veel bedrijven zijn echter bang klandizie te verliezen als ze geen cashbetalingen aannemen.

Om overvallen op bezorgers tegen te gaan werken sommige bezorgketens met bodycams. Zo draaide Domino’s Pizza in Rotterdam begin dit jaar een proef met de cameraatjes, die aangezet kunnen worden wanneer een maaltijdbezorger zich onveilig voelt. Een beveiligingsbedrijf kijkt dan mee en kan indien nodig de politie waarschuwen.