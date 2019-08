100 jaar KLM-passagiers

Luchtvaartmaatschappij KLM bestaat in oktober honderd jaar. Dat wordt gevierd met onder meer een fototentoonstelling in het Stadsarchief Amsterdam, over de luchtreiziger door de jaren heen. De foto's tonen een tijd waarin vliegen nog glamoureus was, met passagiers die blij zijn dat ze deel uitmaken van de wondere wereld van de luchtvaart. De expositie is een initiatief van het Maria Austria Instituut, beheerder van het KLM Fotohistorisch Archief. Let’s Fly Away is tot en met 6 oktober te zien in Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32, Amsterdam. Toegang gratis. Zie: amsterdam.nl/stadsarchief