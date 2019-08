‘Zes doden bij demonstraties in onrustig West-Papoea’

Bij demonstraties in de Indonesische provincie West-Papoea zijn woensdag zes doden gevallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van lokale media. De politie zou demonstranten hebben beschoten die een lokaal regeringsgebouw in de regio Deiyai probeerden te bestormen. Een woordvoerder van de nationale politie weerspreekt de berichten.

Een mensenrechtenadvocaat van een Indonesisch informatiecentrum voor vluchtelingen en asielzoekers zegt dat het vuur werd geopend toen „vreedzame demonstraten” het gebouw naderden. Volgens de krijgsmacht zijn agenten door demonstranten beschoten „met pijlen”, meldt Reuters.

Sinds begin vorige week is het onrustig in West-Papoea. Op verschillende plekken liepen demonstraties uit op rellen. Aanleiding voor de protesten zijn racistische opmerkingen die de politie zou hebben gemaakt tegen studenten uit de Indonesische provincie. Maandag gingen in de regio Deiyai ook al zo’n vijfduizend inwoners de straat op.

Lees ook: De Papoea’s zijn al het racisme beu

Onafhankelijkheidsstreven

Vorige week woensdag stuurde de Indonesische regering 1.200 extra politie-agenten en militairen naar West-Papoea om de orde te handhaven. Een dag later werd ook de toegang tot internet en sociale media geblokkeerd, bellen en sms’en is wel mogelijk. De protesten hielden desondanks aan.

Sommige demonstraties kwamen in het teken te staan van het al decennia sluimerende onafhankelijkheidsstreven van veel inwoners uit West-Papoea. In 1969 werd de provincie na een volksraadpleging onderdeel van Indonesië. Sindsdien strijdt een groep separatisten voor onafhankelijkheid.