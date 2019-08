RTL: streamingdiensten compenseren teruglopende reclame-inkomsten

Het internationale mediabedrijf RTL Group heeft in de eerste helft van dit jaar een recordomzet gedraaid van 3,2 miljard euro. De groei is vooral te danken aan de digitale diensten van de onderneming, waaronder de Nederlandse streamingdienst Videoland, meldt de Luxemburgse onderneming woensdag. Er werd ook meer nettowinst gemaakt: 538 miljoen euro (EBITA).

Videoland, waarmee kijkers on demand (op een zelfgekozen moment) films en programma’s kunnen kijken, groeide in het eerste halfjaar van 2019 met 58,2 procent sterk ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Hoeveel betalende abonnees Videoland nu heeft, vermeldt RTL niet.

Het succes van Videoland kon de teruglopende reclame-inkomsten niet helemaal compenseren. De omzet van RTL Nederland bedroeg in de eerste helft van 2019 236 miljoen euro (231 miljoen vorig jaar), de nettowinst (EBITA) 18 miljoen.

De zender verloor bovendien kijkers tijdens primetime in de belangrijke doelgroep van 25- tot 54-jarigen. In de eerste helft van 2018 werd volgens RTL 31 procent van dat publiek bereikt, begin 2019 nog 29,9. Dat is wel nog 1 procentpunt meer dan de NPO en 7,1 procentpunt meer dan Talpa.

Streamingdiensten

RTL schrijft de populariteit van Videoland toe aan een aantal populaire series, waaronder Judas en The Handmaids Tale, waarvoor Videoland de Nederlandse rechten heeft. Een andere Videoland-hit is Temptation Island.

Temptation Island is een soort omgekeerde datingshow, waarbij stellen proberen te voorkomen dat ze vreemdgaan terwijl vrijgezellen hun best doen ze te verleiden. Het programma is een Amerikaans format gebaseerd op het veel minder succesvolle Nederlandse programma Blind Vertrouwen, van begin jaren nul. Het programma is ook in Duitsland populair, en is daar een van de populairste shows op Videoland-tegenhanger TV Now (5,3 miljoen gebruikers).

Video on demand wordt van steeds groter belang voor RTL, blijkt uit de cijfers. Het bedrijf heeft aangekondigd de komende tijd meer geld in dergelijke diensten te steken, zowel in de techniek als in het media-aanbod.

Ook voor RTL Nederland moet streaming de teruglopende advertentie-inkomsten gaan compenseren, liet topman Sven Sauvé woensdag in een verklaring weten. „De concurrentie neemt toe, de markt staat onder druk en juist dan is het van belang om vast te houden aan de koers die is gezet en om van daaruit verder te bouwen. Dat vertrouwen is er, de expertise ook en we gaan verscherpt het komende half jaar in.”