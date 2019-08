Rotterdam mag zaken die ‘gokzuilen’ hadden niet sluiten

Een kleine veertig Rotterdamse winkels en horecabedrijven waar eerder dit jaar zogenoemde gokzuilen in beslag zijn genomen, mogen niet door de gemeente worden gesloten. Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft onvoldoende onderbouwd waarom de sluiting nodig is, oordeelde de voorzieningenrechter in Rotterdam woensdag. Volgens de gemeente werd er via de zuilen illegaal online gegokt.

De gokzuilen, van het type Cash Center, werden afgelopen maart ingenomen tijdens een grote landelijke actie van politie, justitie en de Kansspelautoriteit tegen illegaal gokken. In Rotterdam namen de autoriteiten meer dan vijftig Cash Centers in beslag. Twee weken geleden besloot Aboutaleb dat 37 bedrijven die een zuil hadden staan, in het belang van de openbare orde drie maanden dicht moeten. De eigenaren van de gesloten zaken gingen in beroep bij de gemeente, en stapten naar de voorzieningenrechter.

Klanten van cafés, winkels, snackbars, theehuizen en shishalounges die een Cash Center hebben, kunnen via het apparaat contant geld op een account storten. Vervolgens kunnen ze dat geld op internet uitgeven, aan legale zaken maar bijvoorbeeld ook aan sportweddenschappen. Gokken via internet is verboden in Nederland. Eventuele winst kan weer contant uit het Cash Center worden gehaald. De eigenaar van de zuil krijgt een transactievergoeding, zo’n 40 procent van het gestorte bedrag. Volgens de gemeente was er alleen dit jaar al voor 1,25 miljoen euro gegokt via de Rotterdamse Cash Centers.

Openbare orde

De voorzieningenrechter draait de sluiting terug, omdat niet vaststaat dat deze in het belang van de openbare orde was. Er is geen bewijs dat de bedrijven een netwerk vormden van illegale gokondernemers. De winkels mogen per direct weer open, maximaal tot zes weken nadat de gemeente hun bezwaarschriften heeft behandeld.

In totaal werden er bij de actie tegen gokzuilen eind maart meer dan honderd Cash Centers in beslag genomen. Daarnaast confisqueerde het opsporingsteam een miljoen euro in contanten. Sinds 2010 heeft de Kansspelautoriteit bij controles tegen illegaal gokken honderden Cash Centers en andere gokzuilen aangetroffen.