Piloten gecrasht historisch vliegtuig Aviodrome waren niet bevoegd

De twee piloten die vorig jaar de Convair 340 bestuurden die in Zuid-Afrika neerstortte, mochten niet met dit type toestel vliegen. Dat staat in een rapport dat de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit eerder deze maand publiceerde. Het historische vliegtuig zou twee dagen later naar luchtvaartmuseum Aviodrome vliegen.

De Convair 340, een vliegtuig uit 1954, stortte op 10 juli 2018 tijdens een testvlucht neer. Dat gebeurde kort na het opstijgen vanaf de luchthaven Wonderboom in Pretoria, Zuid-Afrika. Naast de twee piloten zaten er zeventien passagiers in het toestel, onder wie drie Nederlandse medewerkers van het Aviodrome. Een boordwerktuigkundige die in het vliegtuig zat, kwam om bij de crash.

De twee Australische piloten vlogen zeventien maanden voor het ongeluk voor het laatst met het toestel. Daarmee overtraden zij de regelgeving, omdat elke twaalf maanden een vaardighedentest of competentiecheck vereist is. De eerste piloot was bovendien alleen bevoegd om te vliegen met een eenmotorig vliegtuig, terwijl de Convair twee motoren heeft.

Vlammen uit linkermotor

Kort na het opstijgen vatte de linkermotor vlam, is te zien op beelden die een passagier maakte. Volgens de luchtvaartautoriteit volgden de piloten vervolgens niet de vereiste noodprocedure. Bestaande defecten aan het toestel en het gebrek aan recente training droegen bij aan het ongeluk. Nadat de piloten de controle over het toestel verloren, vloog deze in elektriciteitskabels en stortte het toestel neer op een kleine fabriek.

De Convair 340 werd in 2018 door een Zuid-Afrikaans spoorbedrijf geschonken aan Aviodrome, een luchtvaartmuseum in Lelystad. In de weken voor de crash werd het vliegtuig technisch gereedgemaakt om naar Nederland te vliegen.