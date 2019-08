Oud-wielrenner Jan Ullrich veroordeeld voor mishandeling

De voormalige Duitse topwielrenner Jan Ullrich is woensdag veroordeeld voor het mishandelen van een prostituee in augustus vorig jaar. De rechtbank in Frankfurt legde Ullrich woensdag een boete op van 7.200 euro, aldus persbureau Reuters.

Ullrich werd vorig jaar in een hotel in Frankfurt aangehouden. Onder invloed van drugs en drank had hij de 31-jarige vrouw met zijn hand om haar nek tegen de muur gedrukt en geslagen. Ze had geweigerd de eerder ontvangen 600 euro terug te geven aan Ullrich. De vrouw moest medisch worden behandeld. Vlak na de mishandeling kon Ullrich niet verhoord worden omdat hij te zeer onder invloed was.

De voormalig wielrenner was na de beëindiging van zijn wielercarrière in 2007 aan lager wal geraakt. Hij kampte met een alcohol- en drugsverslaving. Kort voor de mishandeling was hij in zijn woonplaats op Mallorca gearresteerd omdat hij herhaaldelijk in aangeschoten toestand zijn buurman, de Duitse acteur Til Schweiger, had lastiggevallen. Kort hierna besloot hij naar Duitsland te reizen om af te kicken. Hij had het een „nieuw begin” genoemd tegenover de krant Bild. In 2015 was hij al eens gearresteerd voor rijden onder invloed.

Ullrich is een van de grootste wielrenners van Duitsland. Hij was eind jaren negentig de grootste concurrent van Lance Armstrong. Ullrich werd vijf keer tweede tijdens de Tour de France en een keer derde. In 2013 bekende hij doping te hebben gebruikt.