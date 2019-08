Ook Theo Hiddema valt Baudet af

Ook Theo Hiddema vindt dat Henk Otten onterecht uit Forum voor Democratie is gezet. Dat zegt hij in een segment van praatprogramma Jinek tegen politiek verslaggever Jaïr Ferwerda.

Volgens het Tweede Kamerlid is Otten, die eind juli door het partijbestuur werd geroyeerd, uiteindelijk „te abrupt” de partij uit gewerkt vanwege „persoonlijke sentimenten, temperamenten en humeuren”.

Hiddema zou graag hebben gezien dat de medeoprichter van de partij was gebleven. Volgens het Kamerlid „zit er geen kwaad an” en was het vertrek van Otten niet nodig.

Met zijn uitleg van het conflict zet Hiddema zich af tegen de verklaringen die partijleider Thierry Baudet tot nu toe gaf. Baudet stelde eerder tegen NRC dat het conflict met Otten „gewoon over centjes” ging en noemde diens royement in een verklaring „onvermijdelijk”. Volgens de partijleiding heeft hij zich bij Forum schuldig gemaakt aan „financiële malversaties en bestuurlijk wangedrag”.

Hiddema erkent dat sprake is van een meningsverschil met Baudet. Dat is geen probleem, zegt hij zelf, omdat Baudet in het partijbestuur zit dat Otten royeerde, en hijzelf niet. Maar zijn uitlatingen echoën die van oud-FVD’ers. Otten, die zegt dat hij uit de partij is gezet omdat hij kritiek had op de koers van Baudet, hekelde FVD na zijn vertrek als „een partij die zijn eigen leden schofterig behandelt”. Ook Eerste Kamerlid Dorien Rookmaker, die vorige week haar vertrek bij FVD aankondigde, stelde eerder dat Otten „als een hond is behandeld”.

Na zijn royement kondigde Otten aan een nieuwe partij op te richten. Rookmaker heeft zich daar inmiddels bij aangesloten, net als senator Jeroen de Vries en twee Provinciale Statenleden – één in Noord-Holland, één in Flevoland. De nieuwe partij wil zich profileren als conservatieve, rechtse partij, zonder „boreaal geleuter”.

Baudet had voorafgaand aan de uitzending nog niet gereageerd op de uitlatingen van Hiddema.

