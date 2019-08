Online in de rij om het monster te verslaan

Spelers van World of Warcraft Classic stelden zich deze week vrijwillig op in lange rijen om een voor een te kunnen vechten tegen de ‘bad guys’.

Het had de Mount Everest kunnen zijn: dinsdag stonden honderden mensen in lange rijen in de sneeuw te wachten tot het hún beurt was om hun barre tocht tot een spectaculair einde te brengen.

De rij stond echter niet op de hoogste berg van de wereld, maar in een van de bekendste computergames die je speelt met heel veel spelers tegelijk, het legendarische World of Warcraft (WoW).

In de nacht van maandag op dinsdag ging in Europa World of Warcraft Classic live. De klassieke editie bleek zo populair dat online, in de game, lange wachtrijen ontstonden. Schuifelend mocht telkens een speler – als gnoom, elf of dwerg – het gevecht aangaan met de slechterik. De meeste spelers hadden uren moeten wachten om de game op te starten; vervolgens moesten ze, om de verhaallijn in het spel te kunnen volgen, in een virtuele rij gaan staan. Op sommige plekken liep het ongeduld over en heerste het recht van de snelste.

‘De dag der rijen’, noemden fans de lanceringsdag van World of Warcraft Classic al grappend en klagend op sociale media en onlinefora. De Amerikaanse maker Blizzard Entertainment, onderdeel van Activision Blizzard, had al gewaarschuwd dat de rijen om überhaupt in het spel te komen dicht konden slibben, met wachttijden van zes uur of meer.

Nostalgie

De drukte is niet onverwacht: Classic is de heruitgave van de befaamde game World of Warcraft (WoW) zoals het fantasy-spel was voordat er allerlei extra’s werden toegevoegd. Ooit speelden ruim 12 miljoen gamers WoW dagelijks – veel oude spelers kwamen deze week terug.

De gemiddelde leeftijd van een gamer is inmiddels over de dertig, en nostalgie is koning: het wemelt tegenwoordig van de heruitgaven van klassieke games. Veel fans hongeren blijkbaar naar het verleden. Blizzard haalde de afgelopen jaren vaker ongeautoriseerde kopieën van het oorspronkelijke spel uit de lucht.

Propvol

Wat ging er deze week mis? WoW is een zogenoemd ‘massively multiplayer’-game: vele spelers spelen tegelijkertijd in dezelfde wereld of server, en kunnen samen vechten. Het aantal servers is echter beperkt. Blizzard liet meer spelers toe per server, maar die maatregel bleek niet afdoende. Het bedrijf zette de afgelopen dagen in koortsig tempo ook nieuwe werelden online om het nog een beetje bij te kunnen benen. Het bedrijf vaardigde zelfs reiswaarschuwingen uit: ga alsjeblieft niet naar de Herod-wereld toe. Die zit propvol.

De populariteit van WoW daalt al jaren. Blizzard loste de meeste problemen met de lange wachttijden op met noodgrepen. Rijen waren spelers lang niet meer gewend. Toch was juist dít jarenlang het schrikbeeld van iedereen die een WoW-achtig spel op de markt wilde brengen.

Anders dan een snel spel als het razendpopulaire Fortnite waarin een beperkt aantal spelers alleen elkaar hoeven te bestrijden, spelen in een game als World of Warcraft tienduizenden spelers urenlang tegen elkaar en tegen een beperkt aantal tegenstanders. Honderd man in de rij zodat iedereen de kans krijgt om dezelfde bad guy te doden? Ja, dan voelt geen enkele speler zich meer een held.