Nederlandse moordverdachte gearresteerd in Spanje

Een Nederlander die werd gezocht voor meerdere moorden is door de Spaanse politie gearresteerd. De man, die lid is van een motorclub, werd opgepakt in een café in San Pedro de Alcántara, ten westen van de Zuid-Spaanse badplaats Marbella. De Nederlandse autoriteiten hebben een overleveringsverzoek (zoals een uitleveringsverzoek tussen EU-landen heet) ingediend. Dat meldt de Spaanse politie woensdag.

Spaanse media schrijven dat het gaat om een 36-jarige man die met zijn familie in Marbella woonde. Hij zou lid zijn van motorclub Caloh Wagoh. Justitie in Nederland wil deze motorclub laten verbieden, net als eerder Satudarah en Hells Angels.

Bij zijn arrestatie waren ook twee andere Nederlanders aanwezig. Nederlandse agenten ondersteunden de operatie. De man wordt in ieder geval voor twee moorden gezocht, die vanaf 2017 werden gepleegd. Daarnaast zouden meerdere andere moordpogingen in opdracht van de man zijn verijdeld. Om welke moorden het precies gaat, is niet bekend.

Het Openbaar Ministerie in Den Haag bevestigt dat er een Nederlander is opgepakt in Spanje en dat er een arrestatiebevel is uitgevaardigd. Verder wil de woordvoerder niets over de zaak kwijt omdat het gaat om een lopend onderzoek. Een Spaanse rechter moet nu beslissen of de man overgeleverd mag worden naar Nederland.