In de periode na het overlijden van mijn man ontvang ik de meest uiteenlopende reacties. Heel goed bedoeld, maar soms wat onhandig of op een slecht gekozen moment.

Op de tennisbaan komt er een vrouw naar me toe van wie ik weet dat ook zij haar man heeft verloren. Zij blijft staan en zegt meelevend: „Ik hoorde dat je man is overleden, wat een gedoe hè!”

