Elly Tameris (53), kunstenaar

‘Vier jaar geleden kwam ik bij de pijnpoli in Amersfoort: ik had een herseninfarct gehad, door een bacterie in mijn hersenen was mijn hele linkerkant uitgevallen. Sindsdien heb ik 24 uur per dag zenuwpijn. En heftige pijnaanvallen, honderd keer erger dan kramp. Vanuit mijn voeten trekt de pijn naar boven. Binnen een paar seconden staat mijn hele lijf in de fik. Van de huisarts kreeg ik tegen de pijn morfinesulfaat, oxycodon en fentanyl, in tabletvorm.

„Oxycodon en fentanyl waren onbekende middelen voor me, ik had er nog nooit van gehoord. Ik nam dagelijks morfine, oxycodon ter ondersteuning en een fentanyl – 9 euro per pil. Als ik een pijnaanval voelde opkomen legde ik een tabletje fentanyl onder mijn tong en dan trok de kramp binnen vijf minuten weg.

Lees ook: Verslavend als elke harddrug

„De eerste keer dat ik fentanyl nam dacht ik: yes, dit is een wondermiddel. Maar al snel begon ik het middel steeds meer te nemen. Als snoepjes. Na een jaar ging het mis: een vriendin overleed, mijn relatie liep op de klippen en mijn dochter verbrak het contact met me. Daardoor raakte ik depressief. Ik wilde niks meer voelen en kwam het huis niet meer uit. Ik leefde van pil naar pil.

„Op allerlei plekken in het huis had ik een strip met pillen liggen. Mijn dagen waren steeds hetzelfde: ik zat in de keuken, dronk koffie, rookte en slikte pillen. Mijn jongste zoon zei: ‘Mam, je bent net een junk.’ Ik vond het verschrikkelijk om dat van mijn eigen zoon te horen.

„De pillen kreeg ik ondertussen zonder probleem van de huisarts. Als ik belde om een herhaalrecept, dan werd er snel getekend zonder dat ik op controle hoefde te komen.

„Huisartsen moeten niet zomaar herhaalrecepten verstrekken. Ze beseffen niet wat er allemaal kapot gaat door het dagelijks gebruiken van deze pillen. Je kunt niet meer rationeel nadenken. Ik was verslaafd. Ik ben kunstenaar van beroep, maar schilderde niet meer. Ik vond het kind in mezelf niet meer en had geen creativiteit. Ik was angstig en paranoïde. Ik dacht dat ik niet kon leven zonder mijn ex-vriend.

Ik wilde niets meer voelen en kwam het huis niet meer uit

„In het begin wil je het niet weten dat je verslaafd bent. Die pillen zijn je beste vriend want daardoor heb je minder pijn. Je hebt ze bovendien van de dokter meegekregen. Ik besloot af te kicken en werd twee weken opgenomen in het ziekenhuis. Toen ik thuiskwam was ik zo depressief, dat ik een overdosis nam. Ik belandde drie dagen op de intensive care en bleef daarna om echt af te kicken.

„Afkicken zelf is een hel. Het is geestelijk zwaar en de pijn keert terug. Ik heb leren omgaan met die pijn. Ik kan tenminste weer een trotse oma zijn. Vorige week ging ik in de buurt van Schoonhoven paardrijden met een van de zes kleinkinderen, mijn kleindochter van 7. Het kostte me drie dagen om bij te komen. Ik verrekte dan van de pijn, maar de helderheid in mijn hoofd heb ik weer terug.”

Marjolijn (56), carrièrecoach

‘Ik had al maanden last van mijn rug, maar eind november schoot het erin: een zenuwpijn die mijn hele lichaam overnam. Ik had zoveel pijn dat ik bijna flauwviel, veel erger dan een bevalling. Van de dokter had ik al paracetamol en tramadol gekregen, maar dat was niet genoeg. Via de doktersdienst kreeg ik via de huisarts die dienst had uiteindelijk, na enige aarzeling, oxycodon. Hij vertelde me dat het een morfineachtig middel was. Ik nam het twee keer per dag, in de ochtend en avond, pillen van 15 milligram in combinatie met een maximale dosis aan paracetamol.

Lees ook: Farmaceut Johnson & Johnson gezien als spil Amerikaanse opiatencrisis

„Het effect was fantastisch. Er trok een warme deken over me heen. Alsof de hand van God op mijn schouder werd gelegd: langzaam trok de pijn weg. Vervolgens las ik schokkende dingen in de krant. Oxycodon zou verslavend zijn, En in Amerika gingen veel mensen eraan dood. Toen ben ik me erheel ergin gaan verdiepen. Op fora las ik rare verhalen van mensen die het recreatief gebruikten, naast cocaïne. In de bijsluiter las ik dat je nooit in één keer moet stoppen, maar geleidelijk moet afbouwen.

Ik lag de hele dag op de bank

„Ik schrok en belde de dokter. Die reageerde nonchalant en zei: nee joh, dat zijn excessen, we zijn hier niet in Amerika. Ik heb een hele goeie huisarts, maar dit vond ik een maffe reactie. Een andere huisarts had tegen een rokende vriendin, die wel van een glaasje houdt, gezegd: ik geef je dat middel nooit mee, dan raak je eraan verslaafd.

„Ik gebruikte het drie maanden lang elke dag. Ik werkte niet. Ik lag de hele dag op de bank en keek Netflix. Ik was niet helder. Op YouTube keek ik filmpjes van alternatieve geneesgoeroes, die ik normaal gesproken nooit zou kijken. Het gekke was: ik voelde me best goed terwijl ik in een heftige periode achter de rug had. Mijn relatie was net uit en mijn vader was enige tijd daarvoor overleden, maar daar was ik amper mee bezig. Ik was eigenlijk gewoon aan het chillen.

„Na drie maanden wilde ik stoppen – mede door de verhalen in de mediastoppen. Mijn dokter zei dat ik heel voorzichtig moest afbouwen en niet cold turkey. In een paar weken bouwde ik mijn gebruik af. Elke keer nam ik een beetje minder. Toen ik gestopt was dacht ik: oh shit, zo leuk is het echte leven ook weer niet. Door de medicijnen had ik mijn emoties verdrongen. Gelukkig was mijn dochter tijdelijk thuis. Zij zorgde voor me. De medicijnen bracht ik terug naar de apotheek.

„Ik heb tegen de huisarts gezegd dat ik vind dat er voorzichtiger met dit medicijn moet worden omgegaan. Artsen moeten benadrukken dat het heel verslavend is en Bij een herhaalrecept zou je eerst voor controle moeten langskomenbij de huisarts langsmoeten. Oxycodon is een drugs, heerlijk spul, maar ook heel verslavend.

„De zenuwpijn is weg. Ik heb nog steeds last van rugpijn, maar veel minder. Als ik weer zenuwpijn zou krijgen, zou ik weer oxycodon nemen. Als je zoveel last hebt, wil je maar één ding: dat de pijn verdwijnt.”

Marjolijn wil om privacyredenen niet met haar achternaam worden genoemd. Haar volledige naam is bij de redactie bekend.

Lees ook: Ook de zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor oxycodon-epidemie