Ihattaren is niet zomaar ‘voetbal-Nederlander’ af

Ihattaren (l) is een van de grootste talenten van zijn generatie.

Met de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland en Estland voor de deur, schoof bondscoach Ronald Koeman afgelopen zondag aan bij NOS Studio Voetbal. In de uitzending werd het selectiebeleid van Koeman voor Oranje besproken. Waarom is Donyell Malen opgeroepen voor de voorselectie, en moet Quincy Promes vrezen voor zijn plek? Voor de hand liggende vragen, waar de bondscoach hapklare, duidelijke antwoorden op had.

Tot de naam van Mohammed Ihattaren viel. „Die had je er ook bij kunnen nemen”, zei Arno Vermeulen, chef voetbal bij de NOS. Een opmerking die leidde tot een discussie over de 17-jarige voetballer van PSV, die door zijn dubbele nationaliteit straks kan kiezen tussen het Nederlandse of Marokkaanse elftal.

De discussie is niet nieuw: Hakim Ziyech verkoos, na alle vertegenwoordigende jeugdelftallen van Nederland te hebben doorlopen, in 2015 een carrière als Marokkaans international boven de Nederlandse variant.

Leeuwen van de Atlas

Volgens de analisten van Studio Voetbal moet dat bij Ihattaren koste wat het kost worden voorkomen. De in Utrecht geboren middenvelder wordt beschouwd als een van de grootste voetbaltalenten van zijn generatie. Omdat hij ook mag uitkomen voor Marokko, het land van zijn ouders, klopte Koeman maart dit jaar al aan bij Ihattaren. De PSV’er had iets meer dan een maand eerder zijn debuut gemaakt in de eredivisie.

De bondscoach van Marokko, Vahid Halilhodzic, ging een stap verder dan Koeman. Hij nam Ihattaren deze maand op in de 46-koppige voorselectie van de Leeuwen van de Atlas, voor de oefenwedstrijden tegen Burkina Faso en Niger volgende maand.

Maar volgens Koeman kan Ihattaren komende maand helemaal niet in actie komen voor Marokko. „Hij moet eerst een keuze maken [tussen Nederland of Marokko]. Hij is ‘voetbal-Nederlander’. Als hij voor Marokko wil spelen, gaat hij een heel traject in”, zei Koeman zondag zonder verdere toelichting.

De uitspraken van de bondscoach kloppen, zo valt op te maken uit de statuten van wereldvoetbalbond FIFA. Spelers met een dubbele nationaliteit mogen één keer wisselen van voetbalbond indien ze geen officiële A-interlands hebben gespeeld voor het nationale team – oefeninterlands vallen daar niet onder. Indien een speler kiest om te wisselen, is dat besluit onomkeerbaar.

Als een speler op grond van zijn nationaliteit kan en wil wisselen, moet een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de Players’ Status Committee van de FIFA. Die commissie bestaat uit 24 leden en buigt zich vervolgens over dergelijke verzoeken. In de tussentijd mag de speler in kwestie voor geen enkel vertegenwoordigend team uitkomen, dus ook niet voor jeugdelftallen.

Ihattaren valt onder de KNVB, en mag dus pas in het shirt van Marokko spelen als een eventueel verzoek is goedgekeurd door de FIFA. Ook als het enkel gaat om een oefeninterland.

Papierwerk

En die goedkeuring laat vaak op zich wachten. „Dat gebeurt niet even snel op een vrijdagmiddag”, zegt KNVB-voorlichter Bas Ticheler. „De ervaring heeft geleerd dat die overschrijving zoveel papierwerk met zich meebrengt, dat het minstens drie tot vijf weken duurt.”

Navraag bij de Players’ Status Committee bevestigt de uitspraken van Koeman en Ticheler. Gemiddeld doet de FIFA een maand over het afhandelen van dergelijke verzoeken van voetballers. Het is daarom zo goed als uitgesloten dat Ihattaren in september zijn debuut zal maken voor Marokko.

Overigens heeft Ihattaren, die deze week voor het eerst is opgeroepen voor Jong Oranje, eerder al aangegeven voorlopig niet te willen kiezen tussen Nederland en Marokko. Het is een discussie die ongetwijfeld wordt vervolgd.

NRC Sport Elke zondagochtend de beste sportverhalen uit NRC en de rest van de wereld. Inschrijven