Eerste soliste Igone de Jongh neemt na 24 jaar afscheid van Het Nationale Ballet. Dat heeft de 39-jarige ballerina woensdag bekendgemaakt. De Jongh zegt te „vertrekken op het hoogtepunt” en verder te gaan als zelfstandig danseres. De danseres was eerste soliste van Het Nationale Ballet, de hoogste rang.

De Jongh zegt ervoor te hebben gekozen het balletgezelschap te verlaten vanwege haar „motivatie om mijzelf te blijven ontwikkelen als danseres en nog vele mooie rollen te kunnen blijven dansen buiten de context van een klassiek gezelschap”. Ze stelt dat ze haar collega’s „enorm gaat missen”.

‘Publiekslieveling’

Ted Brandsen, de directeur van Het Nationale Ballet, zegt het besluit van De Jongh te betreuren. Volgens hem heeft De Jongh een bijdrage van onschatbare waarde geleverd aan de balletkunst in Nederland en is ze een „absolute publiekslieveling”. De Jongh zal de komende weken nog te zien zijn in verschillende voorstellingen.

De Haarlemse danseres begon in 1996 bij Het Nationale Ballet als adspirant. In 2003 promoveerde ze tot de hoogste rang van eerste soliste. Op 31 oktober staat De Jongh voor het laatst op het toneel voor Het Nationale Ballet. Dan vertolkt ze, in een uitverkochte voorstelling, de rol van Julia in Romeo en Julia.