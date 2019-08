Je aan de wet houden kan een hele uitdaging zijn. Dus is het fijn dat de ANWB ons hierbij helpt. Een hele maand niet door rood gereden? Dan verloot de ANWB een setje winterbanden. Echt? Bijna wel. Bij de Wielrijdersbond kunnen scholieren meedoen met de ‘Sturen Zonder Gluren’-challenge.

Raak dertig dagen je telefoon niet aan tijdens het fietsen, en laat ook je autorijdende ouders meedoen. „Als we het allemaal volhouden dan gaan we met z’n allen naar een pretpark,” jubelt een kind in het bijbehorende animatiefilmpje, waarop je vergeefs naar een Zondag Met Lubach-logootje zoekt. Dertig dagen zonder seks tegen iemands wil en hop, naar de Efteling jij. Nee, kom kom, je hebt het echt verdíend.

Naast uitstapjes gaat de Bond ook prijzen in natura uitdelen. Je kunt een privé-demonstratie winnen van een Wegenwachtmeneer in jouw klas. Voor menig puber zal daarmee een natte droom uitkomen, maar wonderlijk blijft het. Een prijs voor wie zich aan de wet houdt. Waarmee je maar weer onderstreept hoe uitzonderlijk dat is.

O ja, lieve wegenwachtkampioenen, ik weet best dat het een ludieke actie is, mede bedacht door een Amsterdamse basisschool en kinderen zijn enig, maar als je ze op campagne stuurt krijgt het al gauw een hoog wij-eisen-ijsgehalte.

Het is typisch zo’n stunt voor wie al het vervelende omgevormd moet worden tot een spel. Je lepelt bij je onwillige peuter groente naar binnen en zegt: dáár komt het vliegtuigje… Poept-ie op het potje dan krijgt hij een dropje. Het is vrij gezond daar op zekere leeftijd mee te stoppen, en voorzichtig aan wat regeltjes op te stellen. Maar bij ons moet een onplezierig verbod toch nog een suikerlaagje krijgen. Gedogen of vergamen, dat zijn de smaken. Verboden en boetes kunnen die tere vlindertjes alleen maar kwetsen.

In 2014 was er vanuit de overheid al een soortgelijke campagne op jongeren losgelaten, de ‘fietsmodus-app’, waar je bioscoopkaartjes mee kon winnen. Maar dat was vóór het appverbod voor fietsers, toen men nog dacht dat belonen beter werkte dan verbieden. Nu ze daarop zijn terugkomen, zou je een eenduidig signaal verwachten. Laat je telefoon zitten en hou 95 euro in je zak. Helder.

Maar de ANWB vond het nodig het spaak gelopen wiel opnieuw uit te vinden. Jongeren? Dan moet het iets met seks zijn, toch? Dan noemen we het gluren. Hilarisch. En doen ze niet allerlei challenges op YouTube enzo?

Je veilig op de weg gedragen is zo ineens iets van dezelfde orde als een eetlepel kaneel wegwerken, of je laten vastbinden met Ducttape.

Verkeersregels. Leuker kunnen we ze niet maken, wel een stuk lolliger.

Christiaan Weijts schrijft op deze plek iedere vrijdag een column.