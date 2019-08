Gemeenten die meedoen aan experiment met legale wietteelt uitgelekt

De tien gemeenten die vanaf 2021 vier jaar lang meedoen aan het experiment met de verkoop van gereguleerde wiet zijn woensdagavond uitgelekt. Het gaat om Groningen, Tilburg, Almere, Breda, Maastricht, Nijmegen, Arnhem, Zaanstad, Heerlen en Hellevoetsluis. Dat blijkt uit ministeriële stukken die per ongeluk kort online stonden en waar persbureau ANP de hand op heeft gelegd. NRC heeft de stukken ingezien.

Breda, Maastricht en Heerlen zijn vanwege hun ligging aangemerkt als ‘grensgemeenten’. Dat betekent dat coffeeshops daar geen wiet mogen verkopen aan buitenlanders om te voorkomen dat het drugstoerisme in deze gemeenten sterk toeneemt.

Donderdag presenteert een commissie onder leiding van André Knottnerus een advies dat naar verwachting wordt overgenomen door de verantwoordelijke ministers Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) en Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA). Dan zouden ook de deelnemende gemeenten pas bekend worden, maar een document met de namen van de gemeenten werd woensdagavond al kort op de site van het ministerie geplaatst en daarna ook weer snel verwijderd.

Regeerakkoord

Voor de proef hadden in totaal 26 gemeenten zich aangemeld. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht lieten al eerder weten dat ze niet wilden deelnemen, omdat ze het niet eens waren met de opzet van het experiment. Volgens het regeerakkoord moeten alle coffeeshops in een gemeente meedoen aan het experiment.

Ook was er kritiek op het feit dat de proef maar vier jaar duurt. Al kan het experiment langer gaan duren of zelfs worden omgezet in permanente wetgeving. Maar dan moet wel zijn gebleken dat de teelt en verkoop van wiet veiliger zijn geworden. Het doel van het kabinet is namelijk om te onderzoeken of de teelt van wiet uit de criminaliteit gehaald kan worden.