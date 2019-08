‘Geen goed beeld van ondermijning in Amsterdam’

Drugscriminelen hebben grote invloed op het openbare leven in Amsterdam, maar het lukt de autoriteiten niet om een goed beeld te krijgen van de omvang van het probleem. Dat stellen hoogleraar Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp volgens De Telegraaf in een rapport over ondermijning in de hoofdstad dat vrijdag wordt gepresenteerd.

Tops en Tromp deden een half jaar onderzoek naar de drugscriminaliteit in de hoofdstad. Misdadigers en zwart verdiend geld spelen in de stad een belangrijke rol. Ze zijn actief op de woningmarkt, steken hun geld in dubieuze winkels, gebruiken grof geweld en zetten jongeren en kinderen in voor hun zaken, vernamen de onderzoekers volgens De Telegraaf uit diverse bronnen. Toch ontbreken harde data over de omvang van de problemen.

Data

In het rapport De achterkant van Amsterdam worden enkele cijfers genoemd die een beeld geven van de vermenging van de onder- en bovenwereld in de hoofdstad, zogenoemde ondermijning. De cijfers zijn afkomstig van vijftig interviews met betrokkenen, informatie van de overheid en openbare bronnen.

Onder meer bleek bij bestudering van het rioolwater in Amsterdam dat er jaarlijks voor 75 miljoen euro aan cocaïne gebruikt wordt. De helft van de Amsterdamse horecagelegenheden is onderhands gefinancierd. Van die financiers heeft 35 procent een strafblad, bleek uit weer een onderzoek. Politie en justitie telden tussen 2015 en 2019 21.000 verdachte transacties in Amsterdam, ter waarde van 8,3 miljard euro. De cocaïnemarkt is in handen van ongeveer twintig groepen met hooguit vijf hoogste bazen, van wie sommigen miljardair zouden zijn.

Drugscriminelen doen ook zaken met jongeren. Die worden ingezet als handelaars of koeriers met bezorgauto’s, -brommers en -taxi’s, en knappen klusjes op voor hun baas. Vooral zwakke jongeren uit zogenoemde zwijgwijken in Amsterdam-Oost, Nieuw-West en de Bijlmer worden vaak in de handel betrokken. Er zouden zelfs kinderen van zeven of acht jaar oud gebruikt worden om de uitkijk te houden en te waarschuwen als er politie aan komt. Onder middelbarescholieren wordt de handel in drugs steeds normaler, is gebleken, ook bij jongeren uit hogere sociale klassen.

Geen grip

De gemeente Amsterdam erkent volgens De Telegraaf dat er „geen sprake is van greep op de drugsgerelateerde criminaliteit” in de stad. Misdadigers hun geld afpakken lukt justitie nauwelijks, omdat illegaal verdiend vermogen snel wordt weggesluisd naar het buitenland via netwerken van ondergrondse transactiediensten. Coffeeshophouders staan onder invloed van grote spelers op de wietmarkt die handgranaten bij elkaar achterlaten. Wie die grote spelers zijn, is nog altijd niet duidelijk.

Politie, justitie, gemeente en instanties moeten de omvang van de problematiek beter en consequenter in kaart brengen, adviseren de onderzoekers volgens De Telegraaf. Er moet vanuit de rijksoverheid extra geld beschikbaar komen, de handhaving moet versterkt worden en de autoriteiten moeten meer informatie verzamelen over de werkwijze van de misdadigers. Al met al is een „massief beleid van repressie” nodig, aldus het rapport.