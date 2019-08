Engelse voetbalcompetitie gaat verder met één profclub minder

Voetbalclub Bury FC is uit de Engelse competitie gezet. De English Football League (EFL) nam woensdag de proflicentie af omdat de club niet langer kredietwaardig is om profvoetbal te spelen. Het is voor het eerst sinds 1992 dat een Engelse club uit de competitie wordt genomen.

Bury FC, opgericht in 1885, promoveerde vorig seizoen naar de League One (het derde competitieniveau) maar mocht niet aan het seizoen beginnen omdat de financiën niet op orde waren. Door financieel mismanagement had de club grote geldproblemen. Eind vorig seizoen vertelden spelers al twaalf weken geen salaris te hebben ontvangen. „We kunnen simpelweg niet toestaan dat deze onaanvaardbare situatie doorgaat”, zegt de EFL woensdag in een verklaring.

Eigenaar Steve Dale, die Bury FC eind vorig jaar nog voor 1 pond kocht, kon de club alleen redden door deze te verkopen. De EFL gaf hem tot dinsdagavond om een overname door C&N Sporting Risk af te ronden, maar zo’n twee uur voor het verstrijken van de deadline besloot dat bedrijf af te zien van de koop.

Slechts vijf clubs speelden meer competitiewedstrijden in Engeland dan de bijna vijfduizend van Bury FC. Het is onduidelijk of de club, in 1900 en 1903 winnaar van de FA Cup, nu faillissement moet aanvragen. Bury FC heeft nog niet gereageerd op het besluit van de EFL.

Uitstel voor Bolton Wanderers

Bolton Wanderers, dat dinsdag ook de proflicentie dreigde kwijt te raken, krijgt van de EFL twee weken uitstel. De geplande overname door Football Ventures was zaterdag ineens van de baan, maar dinsdag werden de gesprekken alsnog hervat. Volgens de curator leidt het intrekken van de proflicentie van Bolton tot faillissement en het verlies van 150 banen.

Bolton was in 1888 een van de mede-oprichters van de Engelse voetbalcompetitie en speelde tot 2012 elf seizoenen onafgebroken in de Premier League. Na degradatie stapelden de schulden zich echter op. Vorig seizoen was er niet eens geld om te kunnen trainen en werd de club onder curatele gesteld.