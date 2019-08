Deliveroo moet betalen voor pensioen werknemers

De maaltijdbezorgdienst Deliveroo moet gaan betalen voor het pensioen van al zijn werknemers. Dat blijkt uit een vonnis van de kantonrechter in Amsterdam, dat dinsdag werd gepubliceerd. De zaak was aangespannen door een pensioenfonds.

Het fonds, het bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg, vindt dat Deliveroo aan de voorwaarden voldoet om verplicht aan dit pensioenfonds deel te nemen.

De maaltijdbezorgdienst was het daar niet mee eens. Volgens het Britse bedrijf is zijn belangrijkste activiteit niet het bezorgen van maaltijden, maar het aanbieden van een digitaal platform aan restaurants. De kantonrechter concludeert dat het bedrijf geheel is ingericht op het bezorgen. En bedrijven die in deze bedrijfstak actief zijn, zijn wettelijk verplicht om zich bij dit pensioenfonds aan te sluiten.

De rechter zegt dat de maaltijdbezorger al sinds juni 2015 pensioenpremie had moeten betalen voor alle fietskoeriers en kantoormedewerkers die een contract hebben. Het bedrijf moet die premies nu met terugwerkende kracht uitbetalen. Het gaat om zo’n 640.000 euro. Als Deliveroo niet betaalt, mag het pensioenfonds daarbovenop een dwangsom innen.

Vonnis raakt zzp’ers niet

Het vonnis heeft geen betrekking op de huidige fietskoeriers van Deliveroo die als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) werken. Sinds augustus 2017 neemt Deliveroo geen fietskoeriers meer in dienst, tot onvrede van sommige bezorgers.

In januari oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat deze zzp’ers in feite verkapte werknemers zijn, die ook op die manier behandeld en betaald moeten worden.

Die zaak was aangespannen door vakbond FNV. De rechter verplichtte Deliveroo om zich te houden aan de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de sector beroepsgoederenvervoer.

Toch werkt Deliveroo nog steeds met zzp’ers. Volgens de bezorgdienst had de rechter de werkwijze van Deliveroo niet goed begrepen. Daarom heeft het bedrijf hoger beroep aangetekend. Die zaak loopt nog.

Ook wees de bezorgdienst op een eerder vonnis waarin Deliveroo juist gelijk kreeg. De rechtbank Amsterdam oordeelde in juli 2018 dat Deliveroo-rider Sytze Ferwerda, die een zaak had aangespannen met steun van de PvdA, terecht als zelfstandig ondernemer kon worden aangemerkt.