De Mol gaat toch geen nieuw nieuwsmerk lanceren

Mediaconcern Talpa Network van John de Mol komt toch niet met een nieuw nieuwsmerk. Het bedrijf wil nog altijd actiever worden op het gebied van nieuwsvoorziening, maar gaat daarvoor zijn bestaande merk Hart van Nederland gebruiken. Dat bevestigt een woordvoerder van Talpa woensdag naar aanleiding van berichtgeving in Het Parool.

De Mol kondigde eind vorig jaar aan dat hij met een eigen nieuwsplatform zou komen, dat een concurrent moest worden voor grote nieuwssites als NU.nl en de NOS, omroepen en dagbladen. Het merk zou vooral voor het internet, maar ook voor radio en televisie bedoeld zijn. Inhoudelijk wilde De Mol „voldoen aan de nieuwe voorwaarden en eisen die je als consument tegenwoordig hebt”.

Talpa moet een mediabedrijf worden dat de consument 24/7 kan volgen. Lees ook: De Mol bouwt Big Brother

Talpa heeft zijn nieuwsambities niet aan de kant gezet, licht een woordvoerder toe. Uit marktonderzoek bleek dat een nieuw nieuwsmerk minder kans van slagen heeft dan een gevestigde naam. „En Hart van Nederland is een heel sterk merk”, aldus de woordvoerder. Daarom gaat Talpa het uitbouwen tot een groter nieuwsmerk. Wat dat in de praktijk precies zal inhouden, is nog onduidelijk. Dit jaar moeten de eerste vernieuwingen al zichtbaar worden.

De afgelopen maanden heeft Talpa enkele tientallen journalisten aangenomen om bij het te lanceren nieuwsplatform te gaan werken. Zij zullen bij Hart van Nederland gaan werken, bevestigt de woordvoerder. Hart van Nederland is te zien op tv en heeft al een website met nieuws.

Eerder dit jaar trok Talpa ANP-directeur Marcel van Lingen aan. Hij werd ‘directeur journalistiek’. Indirect werkte Van Lingen overigens al voor Talpa, want het persbureau werd begin vorig jaar overgenomen door De Mols mediaconglomeraat. In 2017 mislukten pogingen van Talpa om De Telegraaf en Nu.nl over te nemen. Ook een poging begin dit jaar om de concurrentie aan te gaan met RTL Boulevard liep op niets uit: het actualiteitenprogramma 6 Inside verdween na een half jaar van tv.