Apple stopt met bewaren audio-opnamen van Siri na kritiek

Wat Apple-gebruikers aan spraakassistent Siri vragen, zal voortaan niet meer opgeslagen worden. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf woensdag bekendgemaakt. Eerder deze maand besloot de techreus het programma ‘Siri grading’, waarbij medewerkers audiofragmenten beluisteren om te onderzoeken of de spraakassistent het juiste antwoord geeft, al tijdelijk stil te leggen. Het bedrijf reageert met de maatregelen op de kritiek die ontstond toen bleek dat Apple meeluisterde met allerlei privésituaties.

Onder de nieuwe voorwaarden kunnen gebruikers er wel expliciet voor kiezen om hun geluidsfragmenten wél te laten beluisteren door Apple-medewerkers, met het doel de dienst te verbeteren. Apple belooft verder dat Siri niet meer zal reageren op onterechte triggers. Siri wordt geactiveerd als het de woorden „Hey Siri” hoort, maar voelt zich ook aangesproken door vergelijkbare woorden of klanken, zoals het geluid van een rits.

Eerder deze maand onthulde The Guardian dat de door Apple ingehuurde analisten die voor het programma werkten, met allerlei privésituaties meeluisterden. Volgens een klokkenluider hoorden de medewerkers onder meer privégesprekken tussen zakenpartners, criminelen en dokters en patiënten. Ook zouden vrijpartijen zijn vastgelegd door Siri.

‘Privacy is mensenrecht’

Apple stelde eerst nog dat de informatie die medewerkers hoorden niet tot individuele gebruikers te herleiden was, maar later bleek dit onwaar te zijn. De Siri-beluisteraars hadden onder meer toegang tot contactenlijsten en informatie over de locatie van gebruikers. Het ‘Siri grading’-programma zal nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd opnieuw opgestart worden. Het is onbekend wanneer dit gebeurt.

De techreus, die zich altijd heeft geprobeerd te onderscheiden van concurrenten door meer aandacht te besteden aan privacy, zegt de zorgen van zijn klanten te begrijpen. Apple stelt „meteen te hebben ingegrepen” omdat het privacy als een „fundamenteel mensenrecht” ziet.