Amerikaanse minister van Justitie geeft een feestje in een Trump-hotel

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr ligt onder vuur om zijn plan voor een prijzige, exclusieve eindejaarsreceptie voor tweehonderd mensen. De locatie: het Trump International Hotel, het luxe-hotel van president Donald Trump in het centrum van Washington.

Barr heeft een contract ter waarde van meer dan 30.000 dollar (27.000 euro) getekend om het feest, dat hij elk jaar organiseert, dit jaar te houden in de weelderige Presidentiële Balzaal van het hotel. Dat meldt The Washington Post. Het hotel, in het monumentale voormalige hoofdpostkantoor van Washington, is een boegbeeld van de Trump Organization, het bedrijf van de familie Trump.

Barr betaalt de receptie, met een buffet en gratis drank, uit eigen zak. Het bedrijf van de familie Trump wordt niet door de president geleid; hij heeft het bestuur ervan overgedragen aan zijn zoons Don Jr. en Eric (ethische experts vinden dat hij er als president grotere afstand van had moeten nemen).

Critici menen niettemin dat het contract tussen Barr en het bedrijf van Trump ethische normen schendt. De minister, die een sleutelrol speelde bij de presentatie van het eindrapport van speciaal aanklager Robert Mueller over het Ruslandonderzoek, zou met het lucratieve contract een wit voetje halen bij de president. Volgens voormalig directeur van het Office of Government Ethics Walter Schaub geeft Barr „signalen af dat hij loyaal is aan de politicus, niet aan het land”.

Geen beletsel

Volgens het ministerie van Justitie is daar geen sprake van. Een woordvoerder liet weten dat de keuze op het Trump International Hotel was gevallen omdat andere grote hotels, zoals het Willard en het Mayflower, volgeboekt waren. Trumps hotel ligt naast het ministerie van Justitie aan Pennsylvania Avenue. „Ethische regels beletten hem niet om zijn jaarlijkse feest in het Trump-hotel te houden”, zei een woordvoerder.

Belangenverstrengeling tussen de zakelijke activiteiten van Trump en zijn positie als president is een aanhoudende bron van kritiek. Volgens The Washington Post hebben de federale overheid en de Republikeinse partij sinds Trumps aantreden zeker 1,6 miljoen dollar besteed bij zijn hotels. Ook buitenlandse regeringen, waaronder die van Saoedi-Arabië, hebben het familiebedrijf klandizie bezorgd, mogelijk in de hoop de president gunstig te stemmen. Er lopen twee rechtszaken over de vraag of Trump op die manier de zogeheten ‘emolumentenclausule’ van de Amerikaanse grondwet, een verbod op giften van buitenlandse mogendheden aan de president, schendt.

Toch vindt niet iedereen de receptie van Barr schandalig. George Conway, de conservatieve jurist die is getrouwd met Witte Huis-adviseur Kellyanne Conway maar desondanks Trump voortdurend bekritiseert, vindt de kwestie „onbenullig”, schreef hij op Twitter. Volgens hem is de rekening van de receptie te laag voor de ophef.

