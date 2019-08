23 doden bij mogelijke aanslag in bar Mexico

Bij een brand in een bar in de Mexicaanse stad Coatzacoalcos zijn dinsdagavond zeker 23 mensen omgekomen. Dat hebben de autoriteiten van de deelstaat Veracruz woensdag bekendgemaakt. Ook zijn dertien mensen gewond geraakt. Zij zijn opgenomen in het ziekenhuis voor behandeling.

De brand vond plaats in de bar Caballo Blanco in de havenstad Coatzacoalcos, in het zuiden van het land. Onder de slachtoffers zijn acht vrouwen en vijftien mannen. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is. De autoriteiten houden er rekening mee dat het vuur is aangestoken en spreken van een mogelijke aanslag door een criminele bende. Volgens lokale media zouden in het pand explosies zijn gehoord.

In 2012 kwamen bij een grote brand in een casino in het noorden van het land 53 mensen om het leven. Het vuur werd aangestoken door het Zeta drugskartel. Dit kartel is ook actief in Coatzacoalcos, schrijft persbureau AP.

De gouverneur van de staat roept de politie op Twitter op de zaak grondig te onderzoeken. Hij schrijft dat in Veracruz „criminele groepen niet langer getolereerd” worden.