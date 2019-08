Zes migranten verongelukt in Griekenland na vlucht voor politie

In Griekenland zijn maandagavond zes migranten om het leven gekomen bij een verkeersongeluk toen ze op de vlucht waren voor de politie. Daarbij raakten ook nog eens tien mensen gewond, één is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt persbureau Reuters dinsdag.

De groep van in totaal zestien inzittenden zat in een volgepakte terreinwagen, die agenten hadden willen controleren. Een deel van hen werd vermoedelijk gesmokkeld. De zes omgekomen inzittenden zijn mannen die waarschijnlijk afkomstig waren uit Pakistan en Afghanistan.

Greppel

Het ongeluk vond plaats op ongeveer zestig kilometer van de Grieks-Turkse grens, bij de stad Alexandroupoli. De auto slipte en belandde in een greppel langs de snelweg tijdens de vlucht. Twee inzittenden, vermoedelijk smokkelaars, renden na het ongeluk weg en werden kort daarop door de politie opgepakt. Zij komen uit Algerije en Bulgarije.

Volgens de Griekse autoriteiten is de groep vermoedelijk via Turkije het land binnengekomen. Die route werd de afgelopen jaren door duizenden migranten al gebruikt om naar West-Europa te komen.

Verdrievoudigd

De partij van de in juli verkozen Griekse leider Kyriakos Mitsotakis, Nieuwe Democratie, wil strenger optreden tegen migratie. Eerder deze week werd bekend dat het aantal migranten dat via zee illegaal de oversteek waagt van Turkije naar Griekenland, de afgelopen weken is verdrievoudigd. In vijftig opvangcentra door het hele land zitten nu ongeveer 90.000 mensen. De kampen zijn vaak overvol en veel mensen raken er ziek, schreef dagblad The Times vorige week.