Ze lieten honden vechten uit ‘nieuwsgierigheid’, niet voor geld

Het is begin oktober 2016 als er bij de politie in Zeist een tip binnenkomt dat er bij een woning in Amersfoort een hondengevecht gepland staat. Na een middagje posten bij het huis zien wijkagenten een man met een hond in zijn armen in een auto stappen. Als de man bij zijn huis aankomt, blijkt de hond nauwelijks nog in leven. Het dier heeft meerdere verwondingen aan zijn kop. Bijtwonden, zo stelt een dierenarts later vast.

De man met de hond in de armen blijkt de 35-jarige Daniël van de W. te zijn. Hij staat maandag met drie anderen voor de rechtbank in Amsterdam. Zijn hond Dunja vocht de dag van de aanhouding in het huis van medeverdachte Stephanie B. (33), tegen haar hond Mini. De derde verdachte – de 33-jarige vriend van B. Batikan Y. – is de vriend van B. die een grote rol zou hebben in het organiseren van de gevechten. Diens broer Dogukan Y. (35) is de vierde verdachte. Hij zou zich volgens het Openbaar Ministerie „vooral met het financiële aspect bezighouden”.

Video

Op een video van het gevecht, die tijdens de zitting wordt getoond, is te zien hoe twee honden in een kleine kamer constant naar elkaars hoofd bijten. De baasjes staan vlak achter de beesten en geven instructies. Als het gevecht stilvalt, worden ze uit elkaar gehaald, in de hoeken van de kamer gezet, en dan begint het gevecht opnieuw. Het gegrom van de beesten klinkt schel in de rechtszaal. Batikan Y. drukt tijdens de video zijn oren dicht en duwt zijn hoofd tussen zijn armen. Het OM meent dat hij zeven van dit soort gevechten heeft georganiseerd. Het organiseren of honden laten deelnemen aan gevechten is wettelijk verboden.

Bij de verdachten werden in totaal 27 honden in beslag genomen, 16 van hen moesten na een gedragstest worden geëuthanaseerd. De zaak tegen de drie mannen en de vrouw is vanwege de omvang in drie dagen opgedeeld. Het dossier bestaat uit meer dan vierduizend pagina's, zo blijkt tijdens de rechtszaak. Maandag kon de rechter vragen stellen aan de verdachten, dinsdag hoorden zij de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM), woensdag komen de advocaten aan het woord. Batikan Y. krijgt dinsdag de zwaarste strafeis te horen: negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk, en een boete van 250 euro voor elk van de zeven hondengevechten die hij bijwoonde. Op filmpjes zou te zien zijn hoe hij als scheidsrechter optreedt bij de gevechten. Zijn vriendin Stephanie B. hoorde zes maanden tegen zich eisen, waarvan drie voorwaardelijk, en eveneens 250 euro boete per bijgewoond gevecht. Tegen Dogukan Y. werd een werkstraf van 240 uur geëist, tegen Van de W. een werkstraf van 180 uur. Hij moet bovendien twee keer 250 euro betalen voor gevechten waar hij aanwezig was. In de strafeis is ook een proeftijd van 5 jaar voor alle verdachten opgenomen. In die periode mogen zij geen honden houden.

Vierhonderd vechthonden

Hoe groot het probleem van hondengevechten in Nederland precies is, valt lastig te zeggen. Organisatoren en fokkers blijven het liefst anoniem. Een rapport van Bureau Beke naar hondengevechten schat dat er in Nederland zo’n vierhonderd vechthonden zijn. Het gaat de hondereigenaren niet alleen om geld, maar ook status.

De vier verdachten worden ervan verdacht deel uit te maken van een criminele organisatie. De broers Y. en Stephanie B. zouden de honden daarnaast bedrijfsmatig hebben gefokt op agressief gedrag, wat wettelijk verboden is. Omdat geen administratie is bijgehouden is het volgens de officier „moeilijk te zeggen” hoeveel agressieve honden zijn gefokt.

De verdachten geven toe hondengevechten te hebben bijgewoond, al nuanceren ze allemaal hun rol in het organiseren ervan. Ze ontkennen wel dat er ooit geld mee is verdiend. „Er is nooit geld in het spel geweest”, vertelt Batikan Y.

Nieuwsgierig

Maar als er geen geld mee verdiend kon worden, waarom lieten ze de honden dan vechten? Wil de rechter van Batikan Y. weten. „Je beseft niet dat je met iets fout bezig bent. Je bent nieuwsgierig.” De officier denkt dat de mannen het puur voor hun vermaak deden. „Het plegen van misdrijven is voor de verdachten normaal”, zegt zij.

Woensdag komen de advocaten van de verdachten aan het woord. De uitspraak volgt op 31 oktober.