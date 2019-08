Wordt ‘The Irishman’ een digitale doorbraak?

Herfstfestivals en opening Oscarseizoen

NRC kijkt naar de filmfestivals die in de herfst de opening van het Oscarseizoen markeren: het oudste filmfestival ter wereld, in Venetië; het filmfestival van New York; en het steeds populairder wordende festival in Toronto. Welke belangrijke films worden verwacht, over welke gaan al geruchten voor de Oscars? Het publieksfestival van Toronto laat maar liefst zo’n 250 nieuwe films zien. Hier wordt grotendeels bepaald wat de filmliefhebber straks in de bioscopen ziet. In Venetië beginnen de zegetochten van latere Oscarwinnaars vaak.

De film waar het meest naar uitgekeken wordt, opent 27 september het filmfestival van New York. Martin Scorsese (76) strikte voor The Irishman Robert De Niro (76) en verleidde ook diens gepensioneerde maffiamaatje Joe Pesci (76) uit Goodfellas en Casino en Al Pacino (79).

Het misdaadepos over Frank Sheeran, de man die in 1975 Jimmy Hoffa van de met de maffia verstrengelde truckersvakbond Teamsters uit de weg ruimde, wordt geen mastodontenwals. In flashbacks wordt het trio acteurs digitaal tien, dertig of zelfs vijftig jaar verjongd.

De vraag is dus niet zozeer of Scorsese zo’n epos over de verstrengeling van Amerikaanse misdaad en politiek aankan, maar of de techniek eraan toe is. Digitaal verjongen van acteurs deed in 2006 zijn intrede in superheldenfilm X-Men: The Last Stand, maar de jonge versies van Ian McKellen en Patrick Stewart leken uit zeep geboetseerd. Het bleef een gimmick, ook in de Star Warsfilm Rogue One (2016), waarin een digitale kloon van de overleden acteur Peter Cushing opnieuw gouverneur Tarkin speelde.

Scorsese gelooft dat de techniek zover is dat zijn strakgetrokken acteurstrio niet vastloopt in de ‘uncanny valley’: het gebied waar kijkers een vage walging ervaren omdat iets echt, maar net niet helemaal echt oogt. Simpel kan het niet zijn geweest: het budget van The Irishman zwol op van 105 miljoen dollar via 140 tot 159 of zelfs 175 miljoen dollar, vooral door de digitale post-productie.

Gelukkig vond Scorsese in streaming-gigant Netflix, dat na Roma hongert naar meer Oscarglorie, een financier met bodemloze zakken. De kwestie is nu of The Irishman ook als een ‘blockbuster’ op duizenden filmdoeken wordt gelanceerd. Netflix onderhandelt daarover met de bioscoopketens AMC en Cineplex, die willen dat Netflix de film dan pas drie maanden na première op zijn site streamt, volgens het oude model. Netflix denkt eerder aan de drie weken die het Roma gunde. Een doorbraak lijkt mogelijk: films verdienen 95 procent van hun bioscooprecette tegenwoordig toch in de eerste zes weken, en ook grote spelers als Disney willen wellicht meer soepelheid van de bioscopen nu ze eigen streamingdiensten optuigen.

Wordt The Irishman een succes, dan heeft dat sowieso gevolgen voor de filmindustrie. Sterren op leeftijd, die zich nu al in het geniep digitaal laten retoucheren, kunnen dan eindeloos jongere versies van zichzelf spelen. Dat zal de doorstroming in Hollywood niet bevorderen.

